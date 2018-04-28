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Экс-президент Турции Абдуллах Гюль не будет баллотироваться на выборах 24 июня
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Экс-президент Турции Абдуллах Гюль не будет баллотироваться на выборах 24 июня 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Турции Абдуллах Гюль не станет выдвигать свою кандидатуру на досрочных выборах главы государства 24 июня. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.
"После президентства я не был в активной политике. Ни я, ни семья не хотим этого. Никаких действий относительно моего выдвижения не предпринимается", — сказал он.
Гюль напомнил, что ранее не исключал своего участия в выборах и «не станет уклоняться от выполнения своего долга, если будет широкий консенсус» в отношении его кандидатуры. В частности, идею об объединении усилий оппозиции продвигал глава Партии благополучия Темель Карамоллаоглу. «После встречи с Карамоллаоглу стало понятно, что такого консенсуса нет, так что речь о моем выдвижении не идет», — пояснил Гюль.
По мнению ряда турецких аналитиков, в случае выдвижения в качестве единого кандидата от оппозиции Гюль мог бы отобрать существенную часть голосов у президента Тайипа Эрдогана.
Гюль является одним из основателей правящей Партии справедливости и развития. Он занимал посты премьер— министра (2002-2003 гг.), главы МИД (2003-2007 гг.), президента (2007-2014 гг.). После своего президентства он ушел из политики и практически не появлялся на публике, лишь изредка комментируя самые важные события в стране. Хотя у Гюля есть тесные связи с правящей партией и действующим руководством страны, в оппозиционных кругах склонны видеть в нем либерального политика, уделяющего особое внимание принципу верховенства закона.
Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.
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