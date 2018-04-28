МИД Ирана: сотрудничество Москвы и Тегерана привело к поражению ИГ

"Мы очень рады, что сотрудничество Ирана и России по укреплению мира и безопасности продолжается и принесет плоды не только для региона, но и на международной арене, — отметил он. — Наше сотрудничество по борьбе с терроризмом тоже достигло успеха. Поражение игиловцев (ИГИЛ — прежнее название ИГ — прим. ТАСС) также является причиной нашего сотрудничества".