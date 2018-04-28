Проект специального назначения. Цикл фильмов о войне в Сирии стал лучшим на престижном конкурсе

Телеканал «Т24» получил высшую награду четвертого фестиваля прессы «Медиа-АС — 2018». Цикл фильмов о российских военных, которые помогают сирийцам бороться террористами и восстанавливать мир в стране, признан лучшим в номинации «Проект специального назначения». Весной 2017 года документалисты «Т24» стали очевидцами событий, происходящих на территории ближневосточного государства. Съемочная группа работала в известных всему миру городах Сирии : Тадмор и его древняя часть Пальмира, Алеппо, Латакия Тартус . Им удалось снять процесс возвращения первых жителей в только что освобожденный от террористов город Тадмор, а также процесс разминирования российскими инженерными войсками древней Пальмиры. Команда привезла в Россию двести часов эксклюзивных исходных видеоматериалов, которые легли в основу документального цикла, рассказал главный редактор телеканала Олег Терновой. Ежегодный Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС — 2018», организованный Министерством обороны России , объединил представителей средств массовой информации: радиостанций, интернет-изданий, информационных агентств, фотографов и блогеров, внесших значительный вклад в укрепление позитивного имиджа Вооруженных Сил России.