Лавров: Москва встревожена ситуацией вокруг иранской ядерной сделки

«Сегодня хорошая возможность рассмотреть ситуацию, складывающуюся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Нас эта ситуация сильно тревожит. Мы хотели бы обсудить ее достаточно предметно», — отметил Лавров, открывая переговоры.

По его словам, эта встреча предоставляет также хорошую возможность посмотреть, как выполняются ранее достигнутые договоренности между двумя странами. «Наряду с нашим тесным двусторонним взаимодействием мы очень ценим наш диалог по региональным, в частности, каспийским делам, а также по международной проблематике, прежде всего, наше взаимодействие в „тройке“ по сирийскому урегулированию с участием также Турции », — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также выразил надежду, что состоявшееся в прошлом месяце заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству «будет способствовать дальнейшему увеличению товарооборота после некоторого спада».

Мохаммад Джавад Зариф со своей стороны отметил, что Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке. «Мы очень рады, что Россия , в соответствии с международным правом, поддерживает Иран в международных организациях, в частности, по ядерной договоренности Ирана, и мы это сотрудничество в дальнейшем будем продолжать. С учетом тех мер, которые хотят предпринять, и с учетом неблагоприятных прогнозов поведения некоторых членов СВПД, конечно же, наш диалог по этому вопросу будет очень полезным, и этот диалог и сотрудничество вместе с Россией будем продолжать и в дальнейшем», — заявил иранский министр.

Он также проинформировал, что Иран и ЕАЭС в ближайшие недели подпишут договор о сотрудничестве. «Это значит о том, что мы будем сотрудничать напрямую с Россией, а также с нашими партнерами в Евразии», — отметил Зариф.