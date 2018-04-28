Израиль раскрыл ядерный сговор Ирана и КНДР

Израиль заявил, что имеет «большое количество доказательств» сотрудничества КНДР Ирана по баллистической программе. Об этом сообщил министр разведки Израиля Исраэль Кац, передаёт РИА Новости.

По мнению израильского министра, декларация о планах на полную денуклеаризацию, которую приняли лидеры КНДР и Южной Кореи, позволит президенту США добиться пересмотра ядерного соглашения с Ираном.

«Сейчас у него (Трампа) будет больше возможностей против Ирана, и, может быть, он сможет убедить Европейский Союз не быть слабым звеном в коалиции», — подчеркнул Кац.

Кац отметил, что отказ Северной Кореи от ядерной программы благоприятно скажется и на Ближневосточном регионе.