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Москва обеспокоена обострением в Палестине
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МИД: Москва глубоко обеспокоена обострением обстановки на палестинских территориях 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Россия глубоко обеспокоена очередным обострением обстановки на палестинских территориях и вновь призывает вовлеченные стороны к сдержанности.
Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ в связи с жестким пресечением израильской армией массовых манифестаций в секторе Газа и гибелью четырех палестинцев.
"В Москве глубоко обеспокоены этими трагическими событиями и перспективами дальнейшего обострения обстановки на палестинских территориях, в том числе с учетом озвученного администрацией США намерения провести в середине мая с. г. в Иерусалиме торжественную церемонию, символизирующую начало перевода туда американского посольства из Тель-Авива", — отметили в дипведомстве.
"Призываем вовлеченные стороны проявить сдержанность и отказаться от шагов, провоцирующих дополнительную эскалацию, которая рискует перерасти в полномасштабное силовое противостояние между Газой и Израилем. Такое крайне нежелательное развитие событий не только поставило бы под угрозу жизни палестинских и израильских граждан, но и отбросило бы еще дальше назад усилия по созданию условий для налаживания палестино-израильского переговорного процесса на известной международно-правовой основе", — указали в ведомстве.
27 апреля в Газе прошли очередные массовые акции протеста палестинцев против израильской оккупации и блокады сектора. Палестинские выступления были жестко пресечены израильской армией, в результате действий которой погибли четверо палестинцев, несколько сотен пострадали от слезоточивого газа или получили ранения. ВВС Израиля нанесли несколько ударов по объектам движения ХАМАС в секторе. Всего за время начавшейся 30 марта протестной кампании палестинцев в Газе были убиты 44 человека.
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