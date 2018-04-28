МИД Ирана усомнился в способности США эффективно участвовать в межкорейском урегулировании

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля на границе между странами.

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