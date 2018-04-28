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МИД Ирана усомнился в способности США эффективно участвовать в межкорейском урегулировании
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МИД Ирана усомнился в способности США эффективно участвовать в межкорейском урегулировании 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Тегеран приветствует снижение напряжённости на Корейском полуострове, но полагает, что дальнейший диалог между КНДР и Южной Кореей должен проходить без участия США.
«Опыт Исламской республики Иран, особенно её недавний опыт по вопросу СВПД, показывает, что администрация США — ненадёжный игрок, не выполняющий международные обязательства, и, как следствие, они (США. — RT) не подходят для того, чтобы играть роль в определении задач и договорённостей между странами», — приводит сайт иранского внешнеполитического ведомства слова Касеми.
Кроме того, официальный представитель иранского МИД назвал ответственным и уместным шагом состоявшуюся встречу между лидерами КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.
Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля на границе между странами.
Стороны договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
RT на русском: последние новости
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