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Видеорепртаж с места гибели жителей пригорода Донецка под обстрелом
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Видеорепртаж с места гибели жителей пригорода Донецка под обстрелом 

Ридус 38 минут назад
Фото: Русская Весна
В субботу утром ВСУ обстреляли город Докучаевск в пригороде Донецка, в результате 2 мирных жителя погибли еще один получил ранение. Со слов очевидцев — обстрел начался в районе 9.20 утра и продолжался, по меньшей мере, час.
Военные говорят, что применялись минометы 120 калибра и танки, было выпущено около 40 мин и 12 танковых снарядов, в районе куда был нанесен удар никакой военной инфраструктуры НЕТ. До первых позиций армии ДНР не меньше 1,5 км.
Военные в свою очередь отмечают, что в момент обстрела ВСУ в реальном времени корректировали свой огонь с двух беспилотников и не могли не видеть, что стреляют по мирным кварталам.
Об этом заявил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
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