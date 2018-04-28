Видеорепртаж с места гибели жителей пригорода Донецка под обстрелом

В субботу утром ВСУ обстреляли город Докучаевск в пригороде Донецка , в результате 2 мирных жителя погибли еще один получил ранение. Со слов очевидцев — обстрел начался в районе 9.20 утра и продолжался, по меньшей мере, час.

Военные говорят, что применялись минометы 120 калибра и танки, было выпущено около 40 мин и 12 танковых снарядов, в районе куда был нанесен удар никакой военной инфраструктуры НЕТ. До первых позиций армии ДНР не меньше 1,5 км.

Военные в свою очередь отмечают, что в момент обстрела ВСУ в реальном времени корректировали свой огонь с двух беспилотников и не могли не видеть, что стреляют по мирным кварталам.

Об этом заявил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.