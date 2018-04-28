Израиль может стать потенциальной мишенью России?

Израилю стоит опасаться возможного вмешательства России в парламентские выборы, которые могут состояться уже в этом году, считает корреспондент газеты Haaretz . Как отмечает издание, Россия проявляет всё больший интерес к Израилю из-за его географического положения и роли в сирийском конфликте. Искусность Москвы в проведении кампаний по распространению влияния и пропаганде и отсутствие у Израиля опыта в противостоянии таким угрозам делают его потенциальной мишенью России, уверен автор статьи.

Как напоминает израильская газета Haaretz, в июле прошлого года Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот упомянул о возможности иностранного вмешательства в израильский демократический процесс. Хотя Эйзенкот не назвал страну, которая, по его мнению, может осуществить такое вмешательство, «перечисленные им примеры — кибератаки и подстрекательские кампании в Соединённых Штатах , Франции и на Украине , в основном в предвыборный период — указывали на одного адресата: Россию». После этого Национальное управление по киберзащите приступило к разработке программы по предотвращению иностранного вмешательства в израильские выборы.

Как отмечает издание, следующие выборы в израильский кнессет могут пройти уже в этом году.

«При этом интерес России к Израилю только возрос — по причине его географического положения, опасений, что он помешает планам Москвы по установлению нового порядка в Сирии, а также большого числа израильтян, эмигрировавших из Советского Союза и постсоветского пространства».

По мнению корреспондента, в последние годы Россия усовершенствовала способы ведения «гибридной войны» вокруг своих границ, «соединяя военную силу с политическим влиянием, кампаниями по пропаганде и использованием психологического оружия».

Как напоминает газета, в Соединённых Штатах в настоящее время ведётся расследование возможного вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года, однако его масштабы до сих пор остаются невыясненными. Согласно одной из «крайних» точек зрения, избрание Дональда Трампа «было результатом кремлёвского заговора», однако существует вероятность, что преувеличение российского вмешательства членами демократической партии призвано объяснить «немыслимый» проигрыш Хиллари Клинтон

Как бы то ни было, события в США, отравление бывшего российского агента и его дочери в Англии , поддержка Россией «кровавого режима» Башара Асада в Сирии — всё это свидетельствует о том, что «Россия вернулась на международную арену и считает себя равной США, несмотря на громадное экономическое и военное превосходство Америки», полагает автор.

«И чтобы снова завоевать превосходство, русские всё больше используют старые-добрые методы времён холодной войны (не то, чтобы американцы ими совсем не пользовались)», — отмечает журналист.

Кибератаки, изощрённые методы пропаганды и дезинформации в социальных сетях — «это будто Советский Союз на стероидах», пишет корреспондент Haaretz. Разница в том, что разузнать секреты противников и распространить информацию среди широкой общественности сегодня гораздо проще.

Россия сегодня стремится поколебать уверенность жителей западных стран в эффективности и справедливости демократии, уверен автор. Этой цели, по его мнению, служат и сюжеты о сирийцах, указывающих на инсценировку химической атаки в Думе , и насмешки российского посла над обвинениями в отравлении Сергея Скрипаля : «Пропаганда создана не убедить жителей западных стран в правоте Кремля, а сеять сомнения в их восприятии реальности до тех пор, пока они вообще не перестанут во что-либо верить».

Что касается Израиля, разногласия двух стран не ограничиваются отношением к иранской ядерной программе и усилению Хезболлы , отмечается в статье. По убеждению автора, Россия среди прочего пытается ослабить в Израиле позиции Соединённых Штатов, главной «стратегической опоры» страны.

«У России здесь есть легкодоступная аудитория и возможности оказывать влияние. Вопрос в том, будет ли у них в этом интерес», — делится мнением с изданием высокопоставленный сотрудник министерства обороны Израиля.

По его словам, в том, что касается кампаний по оказанию влияния, Россия — «самый высококлассный игрок», однако доказательств того, что она проводит свои кампании в Израиле, нет.

Тем не менее, когда израильские парламентарии несколько месяцев назад отправились в Москву для встречи со своими российскими коллегами, эксперты по безопасности посоветовали им не брать с собой личные смартфоны.

«Вы можете вернуться с другом на всю жизнь», — предупредили их.

Москва может и не верит слезам, но в преимущества высоких технологий она верит точно, замечает корреспондент газеты.

Однако помимо России для Израиля существует ещё и угроза со стороны другой великой державы — Китая . Как и Россия, Китай проявляет всё больше интереса к делам Ближнего Востока, однако применяемые им средства значительно отличаются от российских: «китайская стратегия отдаёт предпочтение экономическому влиянию: крупным приобретениям и громадным инфраструктурным проектам».

Израиль на такой подход отвечает энтузиазмом, отмечает автор. О потенциале китайского рынка часто говорит премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. Китайские компании уже строят в Тель-Авиве легкорельсовую железную дорогу, Транс-израильскую автостраду, роют транспортный тоннель и реконструируют порты в Ашдоде и Хайфе. Хотя в некоторых случаях израильское правительство всё же пытается ограничивать китайское участие в стратегически важных для Израиля проектах, эти усилия кажутся автору статьи недостаточными.