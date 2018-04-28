США разминировали 15,5 кв. км территории Сирии с конца 2014 года 

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты разминировали и ликвидировали неразорвавшиеся боеприпасы на освобожденной от террористов территории Сирии площадью более 15,5 кв. км с 2015 финансового года (начался в США с 1 октября 2014 года). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента о разминировании территорий и ликвидации неразорвавшихся боеприпасов в арабской республике.
"Обезврежены и ликвидированы свыше 20 тыс. мин, неразорвавшихся снарядов, самодельных взрывных устройств на территории, превышающей 15,5 кв. км. Это создало благоприятные условия для восстановления важнейших объектов инфраструктуры и возврата сельскохозяйственных угодий, которые сирийцы не могли использовать в связи с оставленными там ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство») взрывчатыми средствами", — отмечается в документе.
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что с 2015 финансового года США потратили около 54 млн долларов на программу уничтожения обычных видов вооружений в Сирии, к которой также присоединились их международные партнеры. В частности были разминированы 235 важнейших объектов инфраструктуры в провинции Ракка, а именно медицинские учреждения, школы, ирригационные, водоочистные сооружения и водораспределительные предприятия, объекты инфраструктуры электроснабжения и структуры управления. США также обучили деятельности по разминированию 250 «прошедших проверку» сирийцев.
На прошлой неделе газета The Washington Post рассказала о том, что спустя полгода после того, как силы США и их союзников освободили Ракку от террористов, в городе все еще остаются сотни взрывчатых веществ и материалов, которые «некому обезвредить». Как рассказали изданию местные жители, после американской авиации в городе стало просто невозможно жить. «Соединенные Штаты разрушили город, но не хотят брать на себя ответственность за его восстановление», — считают они.