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Би-би-си: морской порт в секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля
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Би-би-си: морской порт в секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля 

ТАСС 11 часов назад
КАИР, 27 апреля. /ТАСС/. Морской порт в палестинском секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля. Об этом в пятницу сообщил телеканал «Би-би-си — Арабия» со ссылкой на собственные источники.
По данным телеканала, в результате израильского артобстрела зданий, расположенных на территории порта, имеются раненые.
По информации из других источников, целью атаки Израиля были несколько катеров, находившихся в портовой зоне. О возможном причиненном ущербе или пострадавших не сообщается.
Официальных комментариев по данному поводу со стороны администрации сектора Газа не поступало.
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