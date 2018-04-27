Би-би-си: морской порт в секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля

КАИР , 27 апреля. / ТАСС /. Морской порт в палестинском секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля . Об этом в пятницу сообщил телеканал «Би-би-си — Арабия» со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, в результате израильского артобстрела зданий, расположенных на территории порта, имеются раненые.

По информации из других источников, целью атаки Израиля были несколько катеров, находившихся в портовой зоне. О возможном причиненном ущербе или пострадавших не сообщается.

Официальных комментариев по данному поводу со стороны администрации сектора Газа не поступало.