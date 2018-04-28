В Иране задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу Великобритании 

Тегеран, 27 апреля /Синьхуа/ — Члены «шпионской группировки», связанной с Великобританией, были арестованы в Иране. Об этом сегодня сообщило Tehran Times.
"Недавно члены сети, связанной с Великобританией, пытавшиеся начать шпионаж в Иране, были задержаны", — анонимно сообщил источник.
Задержанные имели контакты с некоторыми антииранскими группировками и рядом лиц, вовлеченных в беспорядки в Иране, сообщил источник.
Согласно сообщению, Аббас Эдалат, профессор математики и компьютерных наук в «Имперском колледже» в Лондоне, был среди арестованных.
А. Эдалат путешествовал в Иран, чтобы посетить академические семинары. —0—