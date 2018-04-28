В Иране задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу Великобритании

Тегеран , 27 апреля / Синьхуа / — Члены «шпионской группировки», связанной с Великобританией , были арестованы в Иране . Об этом сегодня сообщило Tehran Times.

"Недавно члены сети, связанной с Великобританией, пытавшиеся начать шпионаж в Иране, были задержаны", — анонимно сообщил источник.

Задержанные имели контакты с некоторыми антииранскими группировками и рядом лиц, вовлеченных в беспорядки в Иране, сообщил источник.

Согласно сообщению, Аббас Эдалат, профессор математики и компьютерных наук в «Имперском колледже» в Лондоне, был среди арестованных.

А. Эдалат путешествовал в Иран, чтобы посетить академические семинары. —0—