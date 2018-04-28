Ещё
В Иране задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу Великобритании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иране задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу Великобритании 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тегеран, 27 апреля /Синьхуа/ — Члены «шпионской группировки», связанной с Великобританией, были арестованы в Иране. Об этом сегодня сообщило Tehran Times.
"Недавно члены сети, связанной с Великобританией, пытавшиеся начать шпионаж в Иране, были задержаны", — анонимно сообщил источник.
Задержанные имели контакты с некоторыми антииранскими группировками и рядом лиц, вовлеченных в беспорядки в Иране, сообщил источник.
Согласно сообщению, Аббас Эдалат, профессор математики и компьютерных наук в «Имперском колледже» в Лондоне, был среди арестованных.
А. Эдалат путешествовал в Иран, чтобы посетить академические семинары. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
6 человек погибли в Дамаске в результате минометной атаки "Исламского государства" Талибы начали ежегодное наступление Верховный руководитель Ирана призвал мусульман противостоять американскому "запугиванию"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост85
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски108
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»26
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт47
Майские пенсии доставят по особому графику122
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение