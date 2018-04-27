Меркель озаботилась сдерживанием амбиций Ирана в регионе 

Сделки по ядерной программе Ирана недостаточно для сдерживания его амбиций в регионе. Такое мнение в пятницу выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Выступавший первым Трамп обещал гарантировать, что Тегеран не создаст ядерного оружия: «Можете делать ставки на это». Он также обвинил Иран в дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке.
Президент США призвал партнеров по коалиции против террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ — «РГ») и союзников в регионе выделять больше финансовых средств на стабилизацию Ирака и Сирии с тем, чтобы «Иран не смог извлечь выгоду из разгрома террористов».
Напомним, ранее в Вашингтоне требовали пересмотра ряда положений сделки по ядерной программе Тегерана. Меркель в ответном слове выразила мнение, что сделка замедлила путь Ирана к созданию ядерного оружия. Она напрямую не поддержала призыв Трампа к пересмотру договоренностей, но отчасти согласилась с хозяином Белого дома, назвав их «недостаточными для сдерживания амбиций Тегерана в регионе».