Меркель озаботилась сдерживанием амбиций Ирана в регионе

Выступавший первым Трамп обещал гарантировать, что Тегеран не создаст ядерного оружия: «Можете делать ставки на это». Он также обвинил Иран в дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке.

Президент США призвал партнеров по коалиции против террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ — «РГ») и союзников в регионе выделять больше финансовых средств на стабилизацию Ирака Сирии с тем, чтобы «Иран не смог извлечь выгоду из разгрома террористов».

Напомним, ранее в Вашингтоне требовали пересмотра ряда положений сделки по ядерной программе Тегерана. Меркель в ответном слове выразила мнение, что сделка замедлила путь Ирана к созданию ядерного оружия. Она напрямую не поддержала призыв Трампа к пересмотру договоренностей, но отчасти согласилась с хозяином Белого дома, назвав их «недостаточными для сдерживания амбиций Тегерана в регионе».