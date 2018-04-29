Сирийцев не предупредили о засаде боевиков на Голанах

СМИ: миротворцы Австрии по приказу ООН не предупредили сирийцев о засаде на Голанах

Австрийские военнослужащие из состава миротворческой миссии ООН на Голанских высотах получили приказ командования не вмешиваться во внутрисирийский конфликт и в целях своей безопасности не предупредили сирийских военных о засаде боевиков в 2012 году. Об этом сообщила в субботу австрийская газета Salzburger Nachrichten со ссылкой на бывшего солдата австрийской армии, который служил в миротворческой миссии всемирной организации на Голанах в те годы.

Шеф-редактор австрийского журнала Falter Флориан Кленк сообщил в пятницу, что австрийские военнослужащие из состава Сил ООН по наблюдению за разъединением на сирийско— израильской границе в сентябре 2012 года допустили расстрел отряда сирийской полиции. В распоряжении журнала оказалась видеозапись австрийских миротворцев, на которой они издалека наблюдают, как вооруженные боевики устраивают засаду на Голанских высотах. Спустя час к австрийскому блокпосту подъезжает машина с девятью сирийскими солдатами, в ходе беседы с ними австрийцы не предупреждают сирийцев о позиции бандитов, военные продолжают движение по горному серпантину вверх, после этого их расстреливают боевики. В связи с этим журналист задался вопросом: должны ли были миротворцы предупредить сирийцев о засаде, или они должны были молчать из-за распоряжения свыше.

Как теперь рассказал бывший миротворец, видеозапись происшествия подлинная, но дискуссия вокруг этого инцидента разворачивается без учета боевой обстановки и реалий выполнения миссии под эгидой ООН. "Они [миротворцы] действовали корректно на 100% и в соответствии с нашим заданием, — рассказал бывший военный Маркус Х. (настоящее имя не раскрывается — прим. ТАСС ), который сам не принимал участия в событиях, связанных с этим трагическим инцидентом. — Мои товарищи позже мне рассказали, что звучал приказ не вмешиваться".

По словам бывшего военного, приказ не вмешиваться поступил на блокпост по радиосвязи от командира роты миротворцев ООН. "Если бы миротворцы предупредили сирийских полицейских о засаде, они сами сразу же стали бы мишенью для вооруженной оппозиции" и приехали бы домой в гробах, добавил бывший австрийский военный.

"У австрийцев не было пуленепробиваемых жилетов и боекомплекта из 30 патронов. Мы там были не для того, чтобы воевать, и тем более не для того, чтобы вмешиваться во внутрисирийский конфликт, — подчеркнул Маркус Х. — У нас от ООН было четкое задание, что нам нельзя вмешиваться в боевые действия. Иначе, грубо говоря, кто-то из нас уже лежал бы в земле".

"Голубые каски" никого не защищали, всем было на них плевать. С точки зрения солдата, находившегося в то время в том месте, командир отдал правильный приказ. У тех, кто посмотрел только это видео, сложилось неправильное впечатление", — отметил бывший военный.

Он добавил, что участники тех событий рассказывали ему, что им нельзя было вмешиваться или предупреждать сирийцев, но они максимально старались просто предостеречь сирийских полицейских, чтобы они были осторожны на горе.

Оппозиция угрожала миротворцам

Вместе с тем Маркус Х. рассказал, что задача австрийского контингента была наблюдать за разведением сил в демилитаризованной зоне между Сирией Израилем и докладывать о возможных нарушениях разъединения израильских и сирийских войск. Однако обстановка с разгаром сирийского кризиса в 2011 году стала обостряться. В буферную зоны раз за разом стали проникать вооруженные сирийские оппозиционеры.

"У нас тогда появились большие проблемы, потому что повстанцы часто обрезали пути нашего снабжения, — говорит военный. — Кроме того, когда перед тобой появляется вооруженный человек и просит воду, разумеется, ты ему эту воду отдашь. Мы не занимали чью-либо сторону".

При этом австриец отмечает, что нападение на тот самый отряд сирийской полиции было спланированной акцией боевиков.

"Это было покушение на одного из руководителей сирийской разведки, который был в том джипе. Нападавшие прибыли для этого специально из Ливана и знали, что секретная полиция может приехать в буферную зону. И они также знали, что австрийцы не смогут ничего сделать", — заключил собеседник газеты.

ООН и Австрия начали расследование

В свою очередь в ООН отметили, что там известно об инциденте с расстрелом сирийских военных на Голанских высотах в 2012 году, за которым наблюдали миротворцы, и об этом еще тогда было доложено Совету Безопасности.

"29 сентября 2012 года Силы ООН по наблюдению за разъединением на сирийско-израильской границе сообщали, что они видели, как девятерых солдат сирийских служб безопасности расстреляли 13 вооруженных мужчин оппозиции в буферной зоне рядом с блокпостом ООН "Южный Хермон" в районе горы Хермон, — сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя всемирной организации в Нью-Йорке. — Мы проведем активное разбирательство этого вопроса вместе с австрийскими властями. ООН ожидает, чтобы ее "голубые каски" всегда демонстрировали и соблюдали высокие профессиональные и этические стандарты".

Министр обороны Австрии Марио Кунасек в связи с появлением таких деталей созвал специальную комиссию по расследованию данного происшествия, которая представит его итоги в конце мая. Как заявил юрист в области международного права Манфред Новак, австрийским военнослужащим из состава миротворческой миссии ООН в худшем случае теперь может грозить уголовное дело за пособничество в убийстве сирийских солдат, потому что они были обязаны предупредить их о засаде. В то же время представитель министерства обороны Австрии заявил в эфире телеканала ОЕ24.TV, что все приказы в рамках миротворческих миссий отдает командование сил ООН, и австрийские военные не могли принимать самостоятельное решение.

Тем временем экс-министр обороны Австрии Норберт Дарабош, который руководил оборонным ведомством в 2012 году, утверждал, что не был осведомлен о произошедшем. По его словам, виновные в бездействии миротворцев должны теперь понести ответственность.