Австрийским миротворцам грозит суд за пособничество в гибели сирийских солдат в 2012 году

ВЕНА, 27 апреля. / ТАСС /. Австрийским военнослужащим из состава миротворческой миссии ООН грозит уголовное дело за пособничество в убийстве сирийских солдат на Голанских высотах в 2012 году. Об этом сообщило в пятницу APA со ссылкой на юриста в области международного права Манфреда Новака.

"Они были обязаны предупредить сирийцев. В худшем случае австрийские солдаты могут быть привлечены к ответственности за пособничество в убийстве", — отметил Новак, комментируя новость о том, что австрийские миротворцы могли предотвратить убийство военных сирийской армии в 2012 году, но не сделали этого. При этом юрист рассказал, что регулярно появлялись сведения о контактах миротворцев ООН с бандитам, которым военные давали, к примеру, воду. «Они не были нейтральными, они оказывали поддержку одной из сторон», — сказал он.

Как заявил экс-министр обороны Австрии Норберт Дарабош, который руководил оборонным ведомством в 2012 году, он не знал о произошедшем. «Я узнал о произошедшем сегодня по телевизору, и мне в бытность министром ничего не было известно об этом», — отметил Дарабош агентству APA. По его словам, виновные в бездействии миротворцев должны понести ответственность.

В свою очередь в министерстве обороны отвергли спекуляции австрийских СМИ о том, что вывод австрийского контингента из состава миссии ООН на Голанских высотах в 2013 году был связан именно с этим инцидентом и стал следствием этого происшествия в 2012 году.

Расстрел на Голанах

Шеф-редактор австрийского журнала FALTER Флориан Кленк сообщил в пятницу в электронной версии издания, что австрийские военнослужащие из состава миротворческого контингента ООН не предупредили сирийских военных о засаде боевиков и допустили расстрел сирийского отряда на Голанских высотах в 2012 году.

В распоряжении журнала оказалась видеозапись, сделанная военнослужащими австрийской армии из состава миротворческой миссии ООН на Голанских высотах в сентябре 2012 года. На видеозаписи австрийские военные издалека наблюдают и записывают на видеокамеру, как группа боевиков устраивает засаду в горах. Спустя час к австрийскому блокпосту подъезжает машина с девятью сирийскими солдатами, в ходе беседы с ними австрийцы не предупреждают сирийцев о позиции бандитов, и военные продолжают движение по горному серпантину вверх.

Затем на кадрах видно, как машина сирийских военных попадает под обстрел боевиков, все девять человек погибают на месте, а голос за кадром произносит: «Отряд смертников, с ума сойти можно».

"Мы получили эту видеозапись и письмо от источника, в документах содержится описание и запись трагического случая на Голанских высотах в 2012 году в районе ответственности австрийского контингента миротворческой миссии ООН. Вопрос заключается теперь в том, должны ли были миротворцы предупредить их [сирийцев] о засаде, или они должны были молчать из-за приказа свыше", — добавил Кленк.

Министр обороны Австрии Марио Кунасек в связи с появлением таких деталей созвал специальную комиссию по расследованию данного происшествия. «Я хочу срочно знать, что произошло в сентябре 2012 года. Этот случай будет тщательно расследован, об итогах будет сообщено в конце мая», — заявил министр обороны.

Австрийский контингент

Австрийский контингент базировался на Голанских высотах с самого начала существования Сил ООН по наблюдению за разъединением на сирийско-израильской границе в 1974 году после того, как было согласовано разъединение израильских и сирийских войск. Австрия до последнего момента была единственной европейской страной, остававшейся в составе этой миссии в 2012 году.

Летом 2013 года власти Австрии приняли решение выйти из состава этих сил ООН, потому что в демилитаризованной зоне на сирийско-израильской границе сирийскими мятежниками был захвачен пропускной пограничный пункт «Кунейтра» (пункт «Браво») и начался разгораться сирийский кризис. Из тысячи военнослужащих этой миссии 380 были австрийцами, кроме них, в миротворческих силах участвовали филиппинцы и индийцы.