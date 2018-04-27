Постпред Израиля обвинил верховного комиссара ООН в подстрекательстве к терроризму

"Решение верховного комиссар осудить демократическую страну, которая усердно защищает свой суверенитет, при этом полностью проигнорировать террористов из ХАМАС, использующих детей в качестве живых щитов, способствует продолжению террора и воодушевляет на дальнейшую эксплуатацию гражданского населения. Это заявление в очередной раз доказывает, что верховный комиссар не сосредоточен на правах человека, а всего лишь одержим критикой Израиля", — говорится в письменном заявлении Данона.

Многотысячные манифестации и беспорядки на границе Израиля и сектора Газа начались 30 марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. По последним данным ООН, в столкновениях погибли 42 палестинца, около 5,5 тыс. пострадали. 27 апреля на границе Газы начались очередные манифестации, получившие название «Пятница восставшей молодежи». По поступающей из региона информации, в результате столкновений с израильскими военными погиб один палестинец, не менее 200 получили ранения.

Кульминация протестов должна наступить 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). Запланировано многомиллионное шествие из сектора к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.

Ранее в пятницу Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что службы безопасности Израиля не должны прибегать к чрезмерному использованию силы. По его словам, у палестинцев, согласно международному праву, есть право на мирные собрания и выражение мнения, а израильские силы должны использовать «только необходимые и пропорциональные средства при исполнении своих обязанностей».

В четверг специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов предупредил, что ситуация в секторе Газа может взорваться в любой момент. По его словам, еще один конфликт между ХАМАС и израильской армией «будет иметь опустошительные последствия для палестинцев», а также грозит дестабилизацией всего региона.