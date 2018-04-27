Россия должна удержать США от разрушения Ближнего Востока

Провал очередного блицкрига

«Самый главный просчёт Запада заключается в том, что правительственные войска действующего президента Башара Эль-Асада сработали быстро, чётко и эффективно, — заявил руководитель агентства Аnna News Марат Мусин . — В Вашингтоне даже и не могли предположить, что обученные их специалистами и до зубов вооружённые их же оружием противники действующего режима на практике толком ничего не смогут сделать».

По его словам, Запад рассчитывал как можно быстрее убрать Асада, взять под военный контроль регион и, как это неоднократно делалось раньше, разделить страну на несколько удельных марионеточных княжеств, главами которых можно было бы в случае необходимости с лёгкостью манипулировать. Но тут вступилась Россия и сорвала выполнение этого плана.

Сергей Марков. «В США не ожидали, что Асад так крепко сидит на своём месте, и выбить его из кресла может стать очень накладным и неблагодарным мероприятием», — подчеркнул директор Института политических исследований

Эксперты сошлись во мнении, что антиправительственные силы в Сирии хотели использовать химическое оружие. Не инсценировать, а именно применить, чтобы не снимать подозрительные видео, подкупая за финики актёров, которые уже менее чем через час сознаются, что всё это была какая-то постановка. Просто не успели. Уж очень быстро продвигались силы Асада.

Позор Запада

«Теперь США оказались в глупой ситуации, — уверен Марков. — По логике из Сирии им надо уходить, но если отдать такой приказ в данный момент, то это будет означать, что русские всё же выдавили американцев и те бегут, поджав хвост. Оставаться тоже нельзя — избиратели против и требуют выполнения предвыборных обещаний. Непростая задача».

Вашингтон опростоволосился и в том, что его план носил, видимо, уж очень поверхностный характер. В нём не хватает чёткости и понимания. Уже весь мир задаётся вопросом, зачем силам Асада применять химоружие, зачем так серьёзно рисковать, если и без газа удаётся эффективно всё дальше и дальше отодвигать противника?

«Во всём мире понимают, что химатака — самый настоящий спектакль, — отметил заместитель директора «Института проблем безопасности и устойчивости развития» журналист-международник Ибрахим Наоаф. — Если ты говоришь со своим собеседником о химической атаке Асада, как о чём-то серьёзном, то это означает, что ты не уважаешь оппонента и считаешь его, мягко сказать, дураком. Западные страны не дают России участвовать ни в одном расследовании, где речь идёт о якобы химических веществах. Почему? Зачем засекречивать все свои действия в этой связи? Наоборот, нужно всё делать открыто, чтобы не возникало вопросов».

Отдельного внимания заслуживает сбор средств пострадавшим в ходе военных действий сирийцам, который, по последним данным, вместо восьми миллиардов долларов США насчитывает всего 4,4 миллиарда. Эксперты сходятся во мнении, что деньги легли в долгий ящик. Причина заключается в том, что Запад не хочет помогать пострадавшим, поддерживавшим Асада. А кто остаётся? Курды, которые, получив дополнительное финансирование, ещё больше обострят отношения с Турцией , или боевики, которые выступали от имени то одной, то другой террористической организации? Опять палка о двух концах.