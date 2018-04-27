Ещё
В НАТО призвали Иран и Россию поддержать мирный процесс в Афганистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Геннадий Печников
Умер Геннадий Печников

В НАТО призвали Иран и Россию поддержать мирный процесс в Афганистане 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. НАТО призывает Иран и РФ внести вклад в региональную стабильность, поддержав инициированный властями Афганистана мирный процесс, говорится в одобренном в пятницу заявлении глав МИД стран альянса.
Президент Афганистана Ашраф Гани ранее предложил радикальному движению «Талибан»* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Президент подчеркнул, что выборы являются ключевым элементом в проведении реформ в стране.
"Мы поддерживаем призыв президента Гани к региональным игрокам более тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом и поддерживать усилия афганского правительства по достижению мира и примирения. В этой связи мы также призываем Иран и Россию внести свой вклад в региональную стабильность, поддержав руководимый самим Афганистаном мирный процесс", — говорится в обнародованном в пятницу заявлении.
В нем также отмечается, что НАТО будет продолжать оказывать поддержку, которую запросило афганское правительство, чтобы способствовать обеспечению его собственной безопасности.
"НАТО также поддерживает решимость афганского правительства ликвидировать угрозу терроризма во всех его формах, в том числе со стороны связанных с ИГ* структур в Афганистане", — говорится в заявлении министров.
В пятницу министры провели встречи, посвященные РФ, ситуации на Ближнем Востоке, а также сотрудничеству с ЕС. Заключительная пленарное заседание в рамках встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе посвящено вопросам расширения альянса.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
РИА Новости: последние новости
Террористы обстреляли из минометов южную окраину Дамаска, погиб человек Палестина проведет демонстрации в день переноса посольства США в Иерусалим Палестина надеется, что ООН и МУС расследуют события на границе Газы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине245
Путин заявил о новом Атласе мира133
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН33
На Украине захотели забрать Крымский мост122
В США рассекречен доклад с обвинениями в адрес России15
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение