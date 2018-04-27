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МВД: уничтоженные в Дербентском районе боевики входили в международную «спящую ячейку»
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МВД: уничтоженные в Дербентском районе боевики входили в международную «спящую ячейку» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Боевики, которые были ликвидированы 21 и 24 апреля в Дербенте и в Дербентском районе Дагестана, входили в «спящую ячейку» одной из международных террористических организаций, заявили в республиканском МВД. Ранее также сообщалось, что они планировали теракты на предстоящие майские праздники.
«Уничтоженные в Дербенте и в Дербентском районе Дагестана боевики входили в так называемую спящую ячейку. Такие ячейки формируются спонтанно, и до появления в них лидера не решаются на какие-то конкретные действия. В данном случае была аналогичная ситуация. Уроженец Дагестана, прибывший из северного региона России, подтолкнул остальных, теперь уже ликвидированных боевиков, к подготовке терактов на майские праздники», — сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел региона Сергей Карпов.
Он также отметил, что дагестанские силовики ведут активную работу по выявлению и пресечению деятельности подобных «спящих ячеек», передает ТАСС.
С 21 по 24 апреля в Дербенте и Дербентском районе республики действовал режим контртеррористической операции (КТО). Он был введен после того, как в разных частях Дербента силовики выявили две группы боевиков, в которые входили девять человек. В ходе перестрелок они были уничтожены.
24 апреля в лесу возле села Чинар Дербентского района силовики обнаружили блиндаж боевиков, в ходе боя оба бандита были ликвидированы. После завершения спецоперации режим КТО был отменен.
По данным НАК, все эти боевики планировали совершение терактов на майские праздники.
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