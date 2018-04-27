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МВД: боевики, уничтоженные в Дагестане, входили в спящую террористическую ячейку
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МВД: боевики, уничтоженные в Дагестане, входили в спящую террористическую ячейку 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Ликвидированные 21 и 24 апреля в Дербенте боевики входили в спящую ячейку одной из международных террористических организаций, сообщил первый замминистра внутренних дел Дагестана Сергей Карпов.
Он пояснил, что такие ячейки формируются спонтанно и не решаются на конкретные действия, пока в них не появится лидер.
"В данном случае была аналогичная ситуация. Уроженец Дагестана, прибывший из северного региона России, подтолкнул остальных, теперь уже ликвидированных боевиков, к подготовке терактов на майские праздники", — рассказал замминистра.
Он добавил, что силовики республики ведут активную работы по выявлению и пресечению деятельности подобных спящих ячеек, передает ТАСС.
21 апреля в Дербенте и Дербентском районе в ходе перестрелок уничтожены две группы из девяти боевиков. 24 апреля у села Чинар в Дербентском районе силовики ликвидировали еще двух боевиков. Все уничтоженные боевики собирались совершить теракт на майские праздники.
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