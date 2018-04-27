Новый турецкий самолет может получить российский двигатель

Виктор Кладов. Создаваемый турецкий самолет может получить российский двигатель — скоро турецкие специалисты приедут в Россию , чтобы определить, какая силовая установка может подойти проекту, заявил директор по международному сотрудничеству «Ростеха»

Турция активно развивает свою аэрокосмическую промышленность. На выставке представлен турецкий перспективный самолет — у него есть планер, на котором может быть применена наша силовая установка. Теперь необходимо изучить техническое задание, проанализировать массу, скорость, силу тяги и после этого сделать предложение», — передает РИА «Новости» заявление Кладова, сделаннное в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018.

При этом он не назвал назначение самолета, но рассказал, что в ближайшие дни турецкие специалисты приедут в Россию, чтобы обсудить проект для с Объединенной двигателестроительной корпорацией . «Областей потенциального сотрудничества очень много, у турецких партнеров большой интерес. Они понимают, что Россия — передовая страна в авиакосмической отрасли», — сказал Кладов, уточнив, что турки интересуются совместным созданием самолетов, вертолетов и силовых установок.

Он рассказал также, что Россия не получала от руководства Индии уведомления о выходе Нью-Дели из совместного проекта по созданию истребителя пятого поколения. Ранее в некоторых зарубежных СМИ появилась информация о том, что Индия уведомила Россию о выходе из совместной программы разработки истребителя пятого поколения FGFA, длившейся на протяжении последних 11 лет. Причиной отказа стали якобы несоответствие российской машины требованиям ВВС Индии по скрытности, авионике, радарам и сенсорам.

«Я не могу комментировать догадки зарубежных журналистов. Могу комментировать только заявления суверенного руководства Индии. От него таких заявлений не было. Сейчас в высшем военном руководстве Индии идут споры о концепции развития ВВС страны в целом: может быть разработать свой истребитель, а может купить готовые машины. Давайте уважать их суверенное право принимать это решение», — сказал Кладов.

Напомним, ранее сообщалось, что программа России и Индии по разработке и производству истребителя пятого поколения FGFA находится в опасности, так как индийские ВВС считают, что самолет не обладает требуемыми характеристиками и уступает американским F-35 и F-22.

В понедельник СМИ сообщили, что ВВС Индии официально объявили о выходе из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолет пятого поколения на базе Су-57.