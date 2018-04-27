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Каменщики из Екатеринбурга помогут восстановить разрушенную террористами Пальмиру
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Каменщики из Екатеринбурга помогут восстановить разрушенную террористами Пальмиру 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Российские камнеобработчики будут восстанавливать сирийскую Пальмиру, которую разрушили террористы. Как рассказал Е1.RU президент ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» Дмитрий Медянцев, за подготовительные работы возьмутся уже после майских праздников.
— Примерно два года назад мы вышли с инициативой к правительству России и к правительству Сирийской Арабской Республики принять участие в восстановлении разрушенного войной архитектурно-исторического памятника Пальмира, — сообщил он.
Медянцев рассказал, что, прежде чем приступить к восстановлению, нужно провести геологическое изучение исторических месторождений мрамора, известняка, гранита, которые были использованы для строительства Пальмиры. Добывать его будут прямо там — в Сирии.
— После этого нужно будет наладить добычу сырья в виде блоков, причём используя и наших специалистов, и сирийских и используя российское оборудование. Мы планируем изготовить детали, провести реконструкцию и реставрацию. Работа, конечно, очень глобальная, она растянется на несколько лет. Специально для этого проекта мы заключили соглашение с нашими коллегами из Италии. У них есть опыт — они восстанавливали историческую часть Иерусалима.
Камнеобработчики уже принимали участие в заседании российско-сирийской комиссии на эту тему. В Сирию наши специалисты ещё не ездили, но планируют.
— Мы получили от сирийской стороны данные о причиненных разрушениях, и мы будем готовить проект, но это будет ещё предварительный проект.
Террористы ИГИЛ (эта организация запрещена в России) уничтожил самые известные памятники древнего сирийского города Пальмира в 2016 году. После этого в разрушенном городе выступил оркестр Мариинки.
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