Каменщики из Екатеринбурга помогут восстановить разрушенную террористами Пальмиру

Российские камнеобработчики будут восстанавливать сирийскую Пальмиру, которую разрушили террористы. Как рассказал Е1.RU президент ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» Дмитрий Медянцев, за подготовительные работы возьмутся уже после майских праздников.

— Примерно два года назад мы вышли с инициативой к правительству России и к правительству Сирийской Арабской Республики принять участие в восстановлении разрушенного войной архитектурно-исторического памятника Пальмира, — сообщил он.

Медянцев рассказал, что, прежде чем приступить к восстановлению, нужно провести геологическое изучение исторических месторождений мрамора, известняка, гранита, которые были использованы для строительства Пальмиры. Добывать его будут прямо там — в Сирии.

— После этого нужно будет наладить добычу сырья в виде блоков, причём используя и наших специалистов, и сирийских и используя российское оборудование. Мы планируем изготовить детали, провести реконструкцию и реставрацию. Работа, конечно, очень глобальная, она растянется на несколько лет. Специально для этого проекта мы заключили соглашение с нашими коллегами из Италии . У них есть опыт — они восстанавливали историческую часть Иерусалима

Камнеобработчики уже принимали участие в заседании российско-сирийской комиссии на эту тему. В Сирию наши специалисты ещё не ездили, но планируют.

— Мы получили от сирийской стороны данные о причиненных разрушениях, и мы будем готовить проект, но это будет ещё предварительный проект.