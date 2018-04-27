Сможет ли Эммануэль Макрон вернуть Франции статус великой державы

Эммануэль Макрон анонсировал рост участия Парижа в сирийской кампании и выразил готовность связать переговоры по сирийскому урегулированию в Астане и Женеве в единый формат. Это далеко не единственная дипломатическая инициатива Парижа за последнее время — французские власти готовы к посредничеству даже между Пекином и тибетскими буддистами. По мнению экспертов, таким образом Пятая республика старается нарастить свой авторитет в мире, избежав лишних издержек. Что представляет из себя новый план Парижа, разбирался RT.

Франция нарастит своё участие в действиях международной коалиции на территории Сирии . Об этом заявил 26 апреля президент Пятой республики Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат», — подчеркнул политик.

Напомним, 23 апреля французский лидер прибыл с официальным визитом в американскую столицу, это первая поездка Макрона в США после избрания его на пост президента Франции. Одной из центральных тем переговоров с президентом Соединённых Штатов стала ситуация на Ближнем Востоке. Как выяснилось, французский и американский лидеры несколько по-разному смотрят на многие проблемы. В частности, Дональд Трамп ранее высказался за скорейший вывод американских вооружённых сил из Сирии — об этом политик заявил 3 апреля во время совместной пресс-конференции с лидерами прибалтийских государств.

По словам Трампа, США «практически справились» с задачами в регионе и готовы «очень быстро» принять решение о выводе сил. Также Белый дом беспокоит растущее влияние Ирана — Дональд Трамп опасается, что Тегеран может воспользоваться результатами той борьбы с ИГ*, которую вела в регионе западная коалиция.

Эммануэль Макрон в свою очередь подчеркнул, что Франция не покинет Сирию. «Мы должны завершить нашу работу по уничтожению террористических группировок. Кроме военного ответа, необходимы дипломатические усилия. Необходимо обеспечить сирийцам возможность жить в мире», — подчеркнул президент Франции, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.

Однако действующая межсирийская переговорная площадка в Астане не устраивает Париж.

По мнению Макрона, переговоры в Астане в конечном итоге могут привести к разделению САР, в то время как переговоры в Женеве «очень легитимны». По замыслу французского президента, оба формата нужно связать.

«Новая малая группа сможет создать мост между Астаной и Женевой, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и открыть каналы связи с Россией и Турцией», — заявил политик.

Очевидно, что одну из ключевых ролей в этом процессе Макрон отводит именно Парижу, считают эксперты. При этом французские власти проявляют гибкость, ведя внешнеполитическую игру.

Движение в обход

Ещё одна тема, которой коснулись американский и французский лидеры, — иранская ядерная сделка (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). В этом вопросе стороны также не проявили полной солидарности. Напомним, Дональд Трамп ещё во время предвыборной кампании настаивал на том, что сделка 2015 года была якобы «нечестной». Политик требует разорвать достигнутое между Тегераном и странами «шестёрки» (РФ, США, Великобритания КНР , Франция, Германия ) соглашение, чтобы пересмотреть его условия.

Однако в Париже не вполне согласны с такой бескомпромиссной точкой зрения. Как отметил Эммануэль Макрон, выступая 25 апреля в Вашингтоне, условия ядерной сделки 2015 года «недостаточны», но позволяют контролировать иранскую ядерную программу. Французский лидер готов инициировать новые переговоры для дополнения соглашения, но не намерен разрывать старый договор.

«По итогам переговоров (в 2015 году) был выработан Совместный всеобъемлющий план действий для контроля ядерной программы Ирана. Мы подписали его, причем сделали это по инициативе Соединенных Штатов. Мы не можем от него отказываться, если у нас не будет чего-то более существенного взамен. Это моя позиция», — заявил Макрон, выступая в Конгрессе США . Политик также призвал «не повторять предыдущих ошибок, допущенных в регионе» и уважать суверенитет Ирана.

Однако Дональд Трамп убеждён, что ему удалось повлиять на позицию своего французского коллеги на предмет СВПД. «Я говорю со своей точки зрения… Он смотрит на Иран немного иначе, чем до того, как он вошёл в овальный кабинет. Это очень важно», — сказал Трамп в интервью Fox News. Вместе с тем, в обнародованном 25 апреля заявлении Госдепа говорится о намерении выработать дополнительные правила к СВПД — разрывать договор Штаты уже не планируют.

В действительности целью дипломатических усилий Макрона является придание Парижу статуса ведущего переговорщика и посредника по ключевым вопросам мировой политики, считают эксперты.

Одним из состоявшихся дипломатических достижений французского президента эксперты называют ситуацию вокруг ливанского премьер-министра Саада Харири.

Напомним, в начале ноября 2017 года Харири отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию . На следующий день после прибытия в Эр-Рияд , политик заявил в телеобращении о том, что слагает с себя премьерские полномочия. Президент Ливана отказался принять эту отставку — в Бейруте заподозрили, что Харири мог сделать своё заявление под давлением. Только к 18 ноября пропавший премьер выехал за границы Саудовской Аравии, но прибыл изначально не в Ливан, а в Париж.

Учитывая, что Ливан является страной с достаточно сложными внутриполитическими взаимоотношениями, неожиданная отставка Харири могла спровоцировать рост политической напряжённости в стране. Французские власти предложили Париж в качестве площадки для международных переговоров для обсуждения ливанской ситуации, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Сергей Фёдоров. «Ливан — традиционная сфера влияния Франции. По окончании Второй мировой войны влияние Франции в этом регионе было очень весомым. Кроме того, Ближний Восток является болезненной точкой мировой политики, где Франция, которая претендует на глобальную роль, тоже весьма активна и считает, что она должна выступать эффективным медиатором в решении сложного кризиса мирового масштаба», — пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

«Играют одну партию»

Рост французской активности в сфере дипломатических переговоров эксперты объясняют также ограниченностью военно-политических ресурсов Парижа по сравнению с такими игроками, как США и Россия. Поэтому Франция сейчас старается играть активную партию на поле дипломатии, считает Фёдоров.

«Без вмешательства других крупных игроков Париж не справится с ближневосточной проблематикой», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

«Дело в том, что у Франции традиционно есть определённые зоны ответственности, в первую очередь это Ближний Восток. В отношениях между Францией и США бывали разные периоды, Париж даже во время Холодной войны занимал весьма специфическую позицию по вопросам безопасности, — напомнил в интервью RT Александр Тэвдой-Бурмули. — Франция долгое время не состояла в НАТО , и хотела проводить более самостоятельную политику. Но сегодня Париж и Вашингтон заинтересованы друг в друге. На Ближнем Востоке они играют одну партию. США даже выгодно усиление французских позиций в регионе, чтобы снять с себя часть груза».

По мнению эксперта, даже сейчас, после нескольких лет пассивности во внешней политике, Франция всё равно является значимым игроком на Ближнем Востоке.

«Макрон возвращается к сильной внешнеполитической позиции, пусть и сохраняя тандем с Вашингтоном», — подчеркнул эксперт.

При этом французский лидер стремится поддерживать открытым окно диалога с Россией. В мае Эммануэль Макрон прибудет с официальным визитом в Москву , в прошлом году он принимал российского лидера Владимира Путина в Версальском дворце. Также президенты Франции и России нередко обмениваются телефонными звонками.

«Франция вернулась»

Следует отметить, что интересы Парижа не ограничиваются ближневосточным регионом. К примеру, французское руководство готово выступить в роли посредника между Пекином и буддистами Тибета. Глава Пятой республики пообещал «сделать всё возможное» для урегулирования отношений между тибетцами и властями Поднебесной.

Напомним, в январе 2018 года Эммануэль Макрон побывал с визитом в Китае — французские эксперты охарактеризовали эту поездку как «плодотворную». Французский президент и председатель КНР Си Цзиньпин нашли общие точки соприкосновения — и Париж, и Китай выступают за сохранение открытости в торговле, а также поддерживают международную борьбу против глобального потепления. Позиция французской и китайской сторон по этим вопросам противоречат позиции Дональда Трампа, отмечают эксперты.

При этом Эммануэлю Макрону явно симпатизируют представители Демократической партии США — недавнее выступление политика в Конгрессе не раз прерывалось аплодисментами. В частности, конгрессменам пришлись по душе слова Макрона о Парижском соглашении по климату. Напомним, в 2017 году американский президент объявил о выходе США из договора.

«Я уверен, что США вернутся к Парижскому соглашению по климату», — заявил конгрессменам Эммануэль Макрон, добавив, что борьбу за новые рабочие места нужно совмещать с заботой о планете.

Политические амбиции Парижа распространяются и на Европейский союз . Ещё во время предвыборной кампании Макрон активно оппонировал евроскептикам — в первую очередь лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен . По мнению Эммануэля Макрона, выход из состава ЕС не принесёт пользы Франции, вместо этого усилия необходимо сконцентрировать на реформировании европейского сообщества. Эта позиция заметно отличается от точки зрения британских властей — на фоне роста своих геополитических амбиций Лондон предпочёл покинуть ЕС.

В сентябре 2017 года Эммануэль Макрон представил свой план преобразований ЕС, реализация стратегии рассчитана до 2024 года. В частности, Париж предлагает сформировать общеевропейский бюджет для совместных инвестиций, а также купирования экономических потрясений. Для этого предлагается учредить должность общего для ЕС министерства финансов

По замыслу французского лидера формироваться европейский бюджет будет за счёт общеевропейского налога на финансовые операции.

Кроме того, французская сторона считает необходимой мерой создание европейских сил быстрого реагирования, общего оборонного бюджета и доктрины. Макрон призвал германские власти поддержать этот план.

Париж призывает Евросоюз к больше самостоятельности на международной арене, об этом французский лидер заявил, выступая в январе 2018 года в Давосе . Макрон пообещал «вернуть смысл глобализации» в среднесрочной перспективе. При этом политик считает необходимым усилить ЕС в противовес США и КНР.

«Франция вернулась, Франция вернулась в сердце Европы», — заявил во время своего выступления Макрон.

«Сегодня Париж ведёт активную внешнюю политику как внутри ЕС, так и за его пределами. По вопросам реформирования Евросоюза Макрон играет в паре с Берлином. Однако сегодня французская сторона уже не готова играть вторую скрипку в ЕС, как это было при Франсуа Олланде », — считает Тэвдой-Бурмули.

Напомним, под конец президентского срока рейтинг Франсуа Олланда бил антирекорды, снизившись в 2016 году до 4%. Одной из причин недовольства французов была слабая внешняя политика социалиста, при котором Париж следовал в фарватере Германии. Сейчас ситуация меняется, отмечают эксперты.

«Французы, как мы видим, очень серьезно взялись за глобальную внешнюю политику. Хотя отчасти это пиар, однако видно, что Макрон пытается что-то предпринимать и на практике. Что получится из этих планов пока неизвестно, но очевидно, что намерения очень серьёзные», — подвёл итог Александр Тэвдой-Бурмули.