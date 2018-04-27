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Россельхознадзор разрешил всем турецким предприятиям поставлять томаты в РФ
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Россельхознадзор разрешил всем турецким предприятиям поставлять томаты в РФ 

Rambler News Service 1 час назад
Россельхознадзор считает возможным разрешить с 1 мая ввоз на территорию России турецких томатов без ограничений по предприятиям, сообщает пресс-служба ведомства.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным под гарантии Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли (Tuta absoluta)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при ввозе томатов на территорию России совместно с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции будет осуществляться карантинный фитосанитарный контроль.
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