Турки поймали одного из главарей ИГ

Предположительно, он стоит за массовой казнью людей в 2017 году в сирийском Саидате

Полиция турецкого города Измир задержала четырёх членов «Исламского государства» ( ИГ , запрещённая в РФ террористическая организация), одним из которых оказался так называемый эмир сирийского Дейр-эз-Зора и его предместий.

По данным Doğan, задержанный является родственником одного из самых близких к главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади руководителей группировки. Помимо этого, предположительно, он был одним из тех, кто устроил массовую казнь мирных жителей в декабре 2017 года в сирийском регионе Саидат.

Другие трое задержанных также занимают высокие «посты» в иерархии ИГ. Сейчас боевики находятся на допросе.