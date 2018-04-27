Ещё
Турки поймали одного из главарей ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турки поймали одного из главарей ИГ 

News.ru 4 часа назад
Фото: Global Look Press/Xinhua/Yasin Akgul
Предположительно, он стоит за массовой казнью людей в 2017 году в сирийском Саидате
Полиция турецкого города Измир задержала четырёх членов «Исламского государства» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая организация), одним из которых оказался так называемый эмир сирийского Дейр-эз-Зора и его предместий.
По данным Doğan, задержанный является родственником одного из самых близких к главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади руководителей группировки. Помимо этого, предположительно, он был одним из тех, кто устроил массовую казнь мирных жителей в декабре 2017 года в сирийском регионе Саидат.
Другие трое задержанных также занимают высокие «посты» в иерархии ИГ. Сейчас боевики находятся на допросе.
Все задержанные сбежали из Сирии после того, как армия Турции начала на севере страны операцию «Оливковая ветвь».
News.ru: последние новости
ОАЭ восстановят породившую ИГ мечеть Сирийская армия предприняла крайне неудачную попытку выбить боевиков из Южного Дамаска Главы МИД G7 не могут договориться по атому Ирана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве102
Поставим Макаревича на место970
Кореи помирились373
Майские пенсии доставят по особому графику74
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»22
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение