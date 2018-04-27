Нас лучше не доставать

Итоги опроса: две трети граждан России — за оказание военной поддержки Сирии при атаке США

По большому счету, все военные конфликты последнего времени идут за контроль над меняющейся мировой экономикой. В первую очередь — за глобальный рынок энергоносителей. Доступные запасы нефти на глазах истощаются. Добывать ее в Арктике и на океанском шельфе — трудно и накладно. Атомная энергетика развивается, но пока нет термоядерного реактора (если и будет он создан, то нескоро), заместить нефть способен только газ. Поэтому, как ни «нагибают» сейчас США фрау Меркель, а очередной русский трубопровод в Германию — в обход буйного американского штата Украины — по дну Балтики строится. Европа физически не может обойтись без нашего газа: потомки тевтонов и франков не сменят квартиры на пещеры, «мерседесы» на коней, а Gucci на косматые звериные шкуры.

Запасы газа, превосходящие по объемам «политически не толерантные» российские, есть на Ближнем Востоке. Острая нужда мирового рынка в энергоносителях явила на свет два проекта газопроводов для транспортировки в Европу огромных объемов газа из Ирана и Катара. Эксперты от геоэкономики условно называют их «шиитским» и «суннитским».

В 2011-м был подписан трехсторонний меморандум о строительстве нового газопровода Иран — Ирак — Сирия и двух заводов по выпуску сжиженного газа в сирийских портовых Латакии Тартусе . Также властями Ирана, Ирака и Сирии была оговорена и возможность прокладки трубопровода по дну Средиземного моря в Грецию

Удивительным образом в этот же самый момент, летом 2011-го, в сирийском обществе внезапно возникло гражданское противостояние, быстро, как на дрожжах, переросшее в полномасштабный вооруженный конфликт. Следом на сирийскую землю пришли банды невесть откуда возникшего «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация).

Стало ли катализатором войны в ключевой стране Ближнего Востока решение о строительстве этого «шиитского» газопровода, узнаем лет через 50, когда ЦРУ Пентагон рассекретят архивы. Но правящий в Сирии алавитский режим давно мешал прокладке газопровода «суннитского». Появившийся в 2000 году проект pipeline из Катара через Саудовскую Аравию Иорданию , Сирию и Турцию тоже планировалось вывести прямиком к европейским потребителям.

Говоря прямо, этот газ должен был заменить наш, российский газ. России при этом отводилась роль простая: сидеть запертой в своей «кладовке», а если что и согласились бы у нас брать, то только по ценам, которые выгодны покупателям и контролерам. А контроль за глобальным рынком нового стратегического энергоносителя любезно взяли бы на себя США. Наши «Газпром» и политики пытались договориться по-хорошему. Нас привычно не услышали. В общем, «проблемы негров шерифа не волнуют».

В реальной политике все происходит не так, как показывают в телевизионных новостях. Realpolitik делается в первую очередь из-за практических соображений, а не идеологических или моральных.

В Сирии появились наши военные. Боевые самолеты и крылатые ракеты «Калибр» быстро стерли с карты мира «Исламское государство», а из ближайших планов наших геополитических и геоэкономических соперников мечты «запереть Россию в кладовке».

Но в планах стратегических эта цель у них осталась, и будущее не грозит нам быть безоблачным. Но и безнадежным оно не видится.

В опросах общественного мнения участвуют не те люди, которые занимаются реальной политикой. Социологи опрашивают население. Информационное агентство «Интерфакс» приводит результаты всероссийского опроса, который был проведен специалистами ВЦИОМ 14-15 апреля 2018 года среди 2 000 россиян в возрасте от 18 лет. Две трети опрошенных считают, что в случае начала военных действий со стороны США против действующей сирийской власти Москва должна оказать военную поддержку официальному Дамаску . Политику России в сирийском конфликте поддерживают 39 процентов россиян, тогда как в феврале текущего года этот показатель был на уровне 34 процентов. Среди положительных последствий нашей военной операции в Сирии 11 процентов опрошенных видят нормализацию ситуации в регионе, а также то, что Россия усилила свое влияние в мире.

Голос улицы — голос эмоций. Но сегодня он у нас совпадает с realpolitik властей России на международной арене. Кремль думает о трубопроводах, через которые в бюджет попадают деньги. Народ видит несправедливость, которую коллективный Запад проявляет по отношению к Сирии и сирийцам. Она такая же вопиющая, как и по отношению к России и ее гражданам. Все эти «обвинения Родченкова», «отравление Скрипалей», срывание флагов на наших консульствах в Америке — достали!

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов , комментируя для «Интерфакса» результаты всероссийского опроса, сказал: «Интерес к событиям в Сирии обусловлен неравнодушием большинства россиян к судьбе этой страны, ставшей, по их мнению, ареной опосредованного давления на Россию. В ситуации тотального прессинга со стороны Запада важно, считают россияне, стоять на своем, поддерживать официальные власти Сирии, несмотря на неоднозначные и трудно прогнозируемые последствия».

Правильно. Нас лучше не доставать. Мы и сами кого угодно достанем.