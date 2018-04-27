Аэропорт Петербурга открыл прямое авиасообщение с турецким курортом Аланьей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Петербургский аэропорт Пулково открыл прямое регулярное авиасообщение с турецким курортным городом Аланьей, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

"Ранее прямого регулярного прямого авиасообщения Петербурга с Аланьей не было. Перелеты будет осуществлять компания Onur Air — это также новый перевозчик для нашего аэропорта", — уточнили в пресс-службе.

В компании также отметили, что до 23 мая перелеты будут совершаться по понедельникам и пятницам, а после этой даты и вплоть до окончания действия летнего расписания аэропорта 5 октября введут еще один дополнительный рейс по средам. «Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320, рассчитанных на 180 пассажиров», — отметили в пресс-службе.

Пулково — главный воздушный хаб Санкт-Петербурга. В текущем году он планирует обслужить рекордные 18 млн пассажиров за счет ввода новых направлений. Из Пулкова также осуществляются прямые рейсы в турецкие города Стамбул Анталью . По итогам прошлого года Турция вошла в число самых популярных направлений в маршрутной сети Пулкова — прямой пассажиропоток между Петербургом и Турцией составил 723 тыс. человек.

Аланья — курортный город в Турции на побережье Средиземного моря. Он является популярным направлением для пляжного отдыха, также в городе находится множество гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры, таких как развлекательные центры, аквапарки, торговые комплексы.