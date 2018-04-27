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Молния: РК и КНДР готовы активно продвигать переговоры, чтобы на смену соглашению о перемирии пришло мирное соглашение
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Молния: РК и КНДР готовы активно продвигать переговоры, чтобы на смену соглашению о перемирии пришло мирное соглашение
ИА Синьхуа
2 часа назад
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о перемирии пришло мирное соглашение
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