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Молния: РК и КНДР готовы активно продвигать переговоры, чтобы на смену соглашению о перемирии пришло мирное соглашение
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Молния: РК и КНДР готовы активно продвигать переговоры, чтобы на смену соглашению о перемирии пришло мирное соглашение 

ИА Синьхуа 2 часа назад
о перемирии пришло мирное соглашение
ИА Синьхуа: последние новости
Сирийские правительственные войска продолжают удары по опорным пунктам "Исламского государства" в южной части Дамаска Израиль отметил 70-ю годовщину образования государства Специальный координатор ООН по мирному процессу на Среднем Востоке предупредил Совбез о возможности новой войны в Газе
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