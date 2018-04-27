СМИ Ирана: Израилю и России все сложнее находить общий язык по Сирии 

По мнению президента России Владимира Путина, современному миру сложно получить гарантии региональной и глобальной безопасности, и в таком положении дел есть виновники, — об этом писала официозная «Кайхан» (25.05). Данное утверждение — строки из послания президента РФ проходящему в российском Сочи IX международному форуму высших представителей, курирующих вопросы безопасности, разъяснила газета. По словам Путина, есть «ряд стран», которые действуют с позиции силы, игнорируют решения и постановления Совбеза ООН и тем самым «играют на руку террористам». Президент РФ не упомянул конкретных названий государств, но, исходя из логики его послания всем очевидно, что под «рядом стран» подразумеваются США и их союзники, а под намерениями игнорировать решения Совбеза ООН — планы по денонсации ядерной сделки с Ираном, рассуждает издание.
Россия и КНР не просто против пересмотра ядерной сделки с Ираном, но готовы совместно препятствовать этому, причем самым решительным образом, пишет «Хамшахри» (23.04), комментируя переговоры в Пекине глав дипломатических ведомств РФ и КНР. Ядерная сделка стала одним из важнейших сюжетов на переговорах Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И, но далеко не единственным, по которому Москва и Пекин имеют общую позицию. Министры исходили из того, что ядерные договоренности с Ираном — это одно из важнейших достижений международной дипломатии. Их пересмотр и, тем более, денонсация, являются явными попытками подорвать глобальную стабильность и безопасность: именно так они объяснили свою позицию в ходе совместной пресс-конференции.
Кроме того, заявление главы российской дипломатии о том, что ни одно соглашение, которое одобрено Совбезом ООН, «не должно столь легко пересматриваться в одностороннем порядке», следует признать одним из ключевых высказываний главы МИД России на данной международной встрече, подчеркнула газета.
Европейские министры только и делают, что критикуют Россию, но в то же время «без России никак и никуда», — пишет портал «Джаван» (22.04), комментируя позицию ведомств ФРГ относительно роли России в сирийском урегулировании. Как сообщает издание, глава МИД ФРГ Хайко Маас, собираясь на саммит G7 в канадский Торонто, призвал Россию играть «более эффективную роль» в сирийском урегулировании. В то же время, напоминает издание, Россию около четырех лет назад вывели из состава данной группы и явно не собираются приглашать обратно, хотя при обсуждении международной повестки дня ее постоянно там «поминают».
Вот и сейчас обсуждение сирийского урегулирования не обходится без упоминания России. В то же время глава военного ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен признала, что если в Европе рассчитывают на содействие Дамаска и правительства Башара Асада в соблюдении режима прекращения огня, то его нельзя будет достичь без России и «сотрудничества» с Владимиром Путиным, подчеркнуло издание.
Когда ракетные атаки по объектам в Сирии еще только готовились, Белый дом имел в виду нанесение ударов «заодно» по тем пунктам и базам на территории САР, где присутствует влияние Ирана. Но военные советники Трампа, в первую очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис, в последний момент уговорили его не делать этого, учитывая непредсказуемую реакцию на это России, — рассказывает обозреватель того же издания («Джаван», 22.04) Аббас-хаджи Неджари.
Как образно заметил автор, Вашингтон планировал «убить двух зайцев»: нанести удар по позициям Дамаска и попробовать обуздать военное влияние в стране Ирана. Но затем там подсчитали риски и пришли к выводу, что они будут слишком велики: объявление войны Тегерану (пусть и опосредованно, на сирийской территории) автоматически будет подразумевать объявление войны и его союзнику, Москве. А к такому развитию событий в Вашингтоне пока не готовы, даже с учетом «сумасбродного» и «неадекватного» внешнеполитического курса, осуществляемого администрацией Дональда Трампа, подчеркивает обозреватель.
Россия денег не попросит — так считает «Хамшахри» (24.04), комментируя информацию о возможной бесплатной передаче Россией Сирии ракетных комплексов С-300. Россия, судя по всему, готова «пойти до самого конца», оказывая военную и технологическую помощь дамасскому правительству и не опасаясь новых, неизбежных в таком случае вспышек русофобии со стороны определенных государств, пишет газета.
Ведь комплекс, в случае его передачи Дамаску, станет частью системы ПВО вооруженных сил Сирии. В его составе будут радарные установки, средства транспортировки, аппараты наведения и слежения и непосредственно сами пусковые установки. При этом цели, которыми руководствуется Москва, если С-300 действительно будут переданы Дамаску, пока до конца не ясны, поскольку официальный Кремль воздерживается от каких-либо разъяснений и комментариев по данному поводу, подчеркнуло издание.
О высказывании главы российского МИДа о том, что «поставки Дамаску комплексов С-300 не должны никого смущать после ракетных ударов, нанесенных по этой стране США, Францией и Великобританией», напомнил центральный орган Исламской Республики, газета «Кайхан» (23.04). Неудивительно, что данное намерение Москвы встретило резкую критику и возражения в Вашингтоне и Тель-Авиве, отметило издание, но эта критика Москву не смутила. Более того, Россия предупредила: попытки Израиля нанести удары по базам сирийских ПВО, куда поступят С-300, «окончатся для Тель-Авива трагически». Отсюда нетрудно сделать вывод, что Россия содействует обороноспособности САР ради защиты своих собственных стратегических интересов в регионе, которым угрожают агрессивные устремления «прочих государств», резюмировала «Кайхан».
Региональная «Хорасан» (26.04) обсуждала влияние поддержки, которую Москва оказывает Дамаску, на российско-израильские отношения, акцентируя внимание на негативной реакции Тель-Авива. Израилю и России все сложнее находить общий язык по Сирии по той причине, что Израиль пытается убедить Москву повлиять на президента Сирии Башара Асада с целью «удалить» из Сирии всех иранских военных специалистов, «представляющих угрозу безопасности Израилю». Москва подобные просьбы игнорирует по той причине, что, во-первых, Тель-Авив, говоря об угрозах безопасности, не утруждает себя приведением доказательств, а во-вторых, потому, что Москва не любит вмешательства в ее внешнюю политику столь бесцеремонным образом, как это привык делать Израиль.
В России Владимир Путин и после выборов остается «самым… самым… самым», пишет «Джаван» (21.04), рассказывая о рейтинге популярности президента России после 18 марта. По всем проводимым в России исследованиям общественного мнения Владимир Путин продолжает оставаться «самым сильным», «самым влиятельным», «самым ответственным», и главное, «самым надежным политиком современной России», вызывающим наибольшее доверие у избирателей.
Довольными президентом и его работой после выборов остаются порядка 50% россиян, согласно опросу ВЦИОМ, на который ссылается издание. Конечно, цифры, вероятно, кому-то покажутся не столь убедительными в сравнении с теми, которые характеризовали Путина в марте 2018 года. Но подобные колебания рейтингов — обычное дело, когда исследования общественного мнения проводятся в период «до и после» выборов. Может быть, Владимир Путин и потерял несколько процентов после 18 марта, но главное в том, что он по-прежнему остается недосягаемым для основных конкурентов и продолжает оставаться безальтернативным на политическом Олимпе России, подытожило издание.
Россия продолжает оставаться передовой космической державой и имеет в этой области безусловный международный авторитет, пишет популярная «Хамшахри» (19.04), комментируя заявление Министерства обороны РФ об успешно доставленном на орбиту при помощи ракеты «Протон-М» новом российском спутнике. Таким образом Россия по-прежнему отдает предпочтение военному освоению космического пространства, не желая отдавать пальму первенства в этой области.
В конце прошлого года Россия попыталась запустить ракету «Союз-2.16», которая несла 19 российских и зарубежных спутников, с недавно основанного космодрома «Восточный», но пуск оказался неудачным: носитель потерпел крушение, и все 19 спутников рухнули в океан, напоминает газета. Однако неудача не сломила Россию, уже через неделю она запустила военный спутник с тем же носителем «Союз-2.16» с космодрома Плесецк, и запуск прошел успешно.
В мире, указывает «Хамшахри», существует только три державы, упорно конкурирующие в освоении космического пространства и в плане количества запускаемых спутников, и в отношении расходуемых на это средств: США, Россия и КНР.
«Россия импортирует откуда угодно, только не из Ирана», — гласит заголовок статьи на портале «Джаван» (21.04), очередной раз затронувшей проблему экономических связей России и Ирана, остающихся на крайне низком уровне. Издание ссылается на заявление замруководителя Совместной Ирано-Российской Торговой палаты Кадира Гияфэ, который посетовал: «Торговый баланс между Ираном и Россией, наконец, преодолел цифру в два миллиарда долларов, но этого крайне мало в сравнении с тем, как могло бы быть, при том, что из двух миллиардов около полутора — это доля российского экспорта в Иран».
При этом чиновник указал на высокий уровень политических, научных, военных связей двух стран. Официальные лица РФ и ИРИ регулярно высказывают недовольство состоянием экономических связей двух стран в сравнении с взаимодействием по прочим направлениям, но ситуация все равно меняется медленно. Особенно нетерпимо подобное положение вещей для Ирана, констатировал «Джаван»: Россия, будучи гигантским рынком, ежегодно ввозит продовольствия и сельхозтоваров на 30 миллиардов долларов, при этом иранская доля — лишь чуть больше 2%.