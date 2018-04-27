СМИ Ирана: Израилю и России все сложнее находить общий язык по Сирии

По мнению президента России Владимира Путина, современному миру сложно получить гарантии региональной и глобальной безопасности, и в таком положении дел есть виновники, — об этом писала официозная «Кайхан» (25.05). Данное утверждение — строки из послания президента РФ проходящему в российском Сочи IX международному форуму высших представителей, курирующих вопросы безопасности, разъяснила газета. По словам Путина, есть «ряд стран», которые действуют с позиции силы, игнорируют решения и постановления Совбеза ООН и тем самым «играют на руку террористам». Президент РФ не упомянул конкретных названий государств, но, исходя из логики его послания всем очевидно, что под «рядом стран» подразумеваются США и их союзники, а под намерениями игнорировать решения Совбеза ООН — планы по денонсации ядерной сделки с Ираном , рассуждает издание.

Россия и КНР не просто против пересмотра ядерной сделки с Ираном, но готовы совместно препятствовать этому, причем самым решительным образом, пишет «Хамшахри» (23.04), комментируя переговоры в Пекине глав дипломатических ведомств РФ и КНР. Ядерная сделка стала одним из важнейших сюжетов на переговорах Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И, но далеко не единственным, по которому Москва и Пекин имеют общую позицию. Министры исходили из того, что ядерные договоренности с Ираном — это одно из важнейших достижений международной дипломатии. Их пересмотр и, тем более, денонсация, являются явными попытками подорвать глобальную стабильность и безопасность: именно так они объяснили свою позицию в ходе совместной пресс-конференции.

Кроме того, заявление главы российской дипломатии о том, что ни одно соглашение, которое одобрено Совбезом ООН, «не должно столь легко пересматриваться в одностороннем порядке», следует признать одним из ключевых высказываний главы МИД России на данной международной встрече, подчеркнула газета.

Европейские министры только и делают, что критикуют Россию, но в то же время «без России никак и никуда», — пишет портал «Джаван» (22.04), комментируя позицию ведомств ФРГ относительно роли России в сирийском урегулировании. Как сообщает издание, глава МИД ФРГ Хайко Маас, собираясь на саммит G7 в канадский Торонто, призвал Россию играть «более эффективную роль» в сирийском урегулировании. В то же время, напоминает издание, Россию около четырех лет назад вывели из состава данной группы и явно не собираются приглашать обратно, хотя при обсуждении международной повестки дня ее постоянно там «поминают».

Вот и сейчас обсуждение сирийского урегулирования не обходится без упоминания России. В то же время глава военного ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен признала, что если в Европе рассчитывают на содействие Дамаска и правительства Башара Асада в соблюдении режима прекращения огня, то его нельзя будет достичь без России и «сотрудничества» с Владимиром Путиным , подчеркнуло издание.

Когда ракетные атаки по объектам в Сирии еще только готовились, Белый дом имел в виду нанесение ударов «заодно» по тем пунктам и базам на территории САР, где присутствует влияние Ирана. Но военные советники Трампа , в первую очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис , в последний момент уговорили его не делать этого, учитывая непредсказуемую реакцию на это России, — рассказывает обозреватель того же издания («Джаван», 22.04) Аббас-хаджи Неджари.

Как образно заметил автор, Вашингтон планировал «убить двух зайцев»: нанести удар по позициям Дамаска и попробовать обуздать военное влияние в стране Ирана. Но затем там подсчитали риски и пришли к выводу, что они будут слишком велики: объявление войны Тегерану (пусть и опосредованно, на сирийской территории) автоматически будет подразумевать объявление войны и его союзнику, Москве. А к такому развитию событий в Вашингтоне пока не готовы, даже с учетом «сумасбродного» и «неадекватного» внешнеполитического курса, осуществляемого администрацией Дональда Трампа, подчеркивает обозреватель.

Россия денег не попросит — так считает «Хамшахри» (24.04), комментируя информацию о возможной бесплатной передаче Россией Сирии ракетных комплексов С-300. Россия, судя по всему, готова «пойти до самого конца», оказывая военную и технологическую помощь дамасскому правительству и не опасаясь новых, неизбежных в таком случае вспышек русофобии со стороны определенных государств, пишет газета.

Ведь комплекс, в случае его передачи Дамаску, станет частью системы ПВО вооруженных сил Сирии. В его составе будут радарные установки, средства транспортировки, аппараты наведения и слежения и непосредственно сами пусковые установки. При этом цели, которыми руководствуется Москва, если С-300 действительно будут переданы Дамаску, пока до конца не ясны, поскольку официальный Кремль воздерживается от каких-либо разъяснений и комментариев по данному поводу, подчеркнуло издание.

О высказывании главы российского МИДа о том, что «поставки Дамаску комплексов С-300 не должны никого смущать после ракетных ударов, нанесенных по этой стране США, Францией Великобританией », напомнил центральный орган Исламской Республики, газета «Кайхан» (23.04). Неудивительно, что данное намерение Москвы встретило резкую критику и возражения в Вашингтоне и Тель-Авиве, отметило издание, но эта критика Москву не смутила. Более того, Россия предупредила: попытки Израиля нанести удары по базам сирийских ПВО, куда поступят С-300, «окончатся для Тель-Авива трагически». Отсюда нетрудно сделать вывод, что Россия содействует обороноспособности САР ради защиты своих собственных стратегических интересов в регионе, которым угрожают агрессивные устремления «прочих государств», резюмировала «Кайхан».

Региональная «Хорасан» (26.04) обсуждала влияние поддержки, которую Москва оказывает Дамаску, на российско-израильские отношения, акцентируя внимание на негативной реакции Тель-Авива. Израилю и России все сложнее находить общий язык по Сирии по той причине, что Израиль пытается убедить Москву повлиять на президента Сирии Башара Асада с целью «удалить» из Сирии всех иранских военных специалистов, «представляющих угрозу безопасности Израилю». Москва подобные просьбы игнорирует по той причине, что, во-первых, Тель-Авив, говоря об угрозах безопасности, не утруждает себя приведением доказательств, а во-вторых, потому, что Москва не любит вмешательства в ее внешнюю политику столь бесцеремонным образом, как это привык делать Израиль.

В России Владимир Путин и после выборов остается «самым… самым… самым», пишет «Джаван» (21.04), рассказывая о рейтинге популярности президента России после 18 марта. По всем проводимым в России исследованиям общественного мнения Владимир Путин продолжает оставаться «самым сильным», «самым влиятельным», «самым ответственным», и главное, «самым надежным политиком современной России», вызывающим наибольшее доверие у избирателей.

Довольными президентом и его работой после выборов остаются порядка 50% россиян, согласно опросу ВЦИОМ , на который ссылается издание. Конечно, цифры, вероятно, кому-то покажутся не столь убедительными в сравнении с теми, которые характеризовали Путина в марте 2018 года. Но подобные колебания рейтингов — обычное дело, когда исследования общественного мнения проводятся в период «до и после» выборов. Может быть, Владимир Путин и потерял несколько процентов после 18 марта, но главное в том, что он по-прежнему остается недосягаемым для основных конкурентов и продолжает оставаться безальтернативным на политическом Олимпе России, подытожило издание.

Россия продолжает оставаться передовой космической державой и имеет в этой области безусловный международный авторитет, пишет популярная «Хамшахри» (19.04), комментируя заявление Министерства обороны РФ об успешно доставленном на орбиту при помощи ракеты «Протон-М» новом российском спутнике. Таким образом Россия по-прежнему отдает предпочтение военному освоению космического пространства, не желая отдавать пальму первенства в этой области.

В конце прошлого года Россия попыталась запустить ракету «Союз-2.16», которая несла 19 российских и зарубежных спутников, с недавно основанного космодрома «Восточный», но пуск оказался неудачным: носитель потерпел крушение, и все 19 спутников рухнули в океан, напоминает газета. Однако неудача не сломила Россию, уже через неделю она запустила военный спутник с тем же носителем «Союз-2.16» с космодрома Плесецк , и запуск прошел успешно.

В мире, указывает «Хамшахри», существует только три державы, упорно конкурирующие в освоении космического пространства и в плане количества запускаемых спутников, и в отношении расходуемых на это средств: США, Россия и КНР.

«Россия импортирует откуда угодно, только не из Ирана», — гласит заголовок статьи на портале «Джаван» (21.04), очередной раз затронувшей проблему экономических связей России и Ирана, остающихся на крайне низком уровне. Издание ссылается на заявление замруководителя Совместной Ирано-Российской Торговой палаты Кадира Гияфэ, который посетовал: «Торговый баланс между Ираном и Россией, наконец, преодолел цифру в два миллиарда долларов, но этого крайне мало в сравнении с тем, как могло бы быть, при том, что из двух миллиардов около полутора — это доля российского экспорта в Иран».

При этом чиновник указал на высокий уровень политических, научных, военных связей двух стран. Официальные лица РФ и ИРИ регулярно высказывают недовольство состоянием экономических связей двух стран в сравнении с взаимодействием по прочим направлениям, но ситуация все равно меняется медленно. Особенно нетерпимо подобное положение вещей для Ирана, констатировал «Джаван»: Россия, будучи гигантским рынком, ежегодно ввозит продовольствия и сельхозтоваров на 30 миллиардов долларов, при этом иранская доля — лишь чуть больше 2%.