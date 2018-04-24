Американский самолет провел разведку вблизи российской базы в Сирии

Стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135U провел многочасовой разведывательный полет у берегов Сирии . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

Самолет летал в восточной части Средиземного моря и приближался к побережью Сирии, где, в частности, располагается российская военно-морская база в порту Тартус. Разведчик вылетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит. Самолет курсировал у берегов Сирии, Ливана Израиля около четырех часов.

Как сообщила ранее пресс-служба Черноморского флота, в настоящее время в Средиземном море проводят учения две корабельные группы в составе фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также сторожевых кораблей «Пытливый» и «Сметливый».