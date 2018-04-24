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Американский самолет провел разведку вблизи российской базы в Сирии
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Американский самолет провел разведку вблизи российской базы в Сирии 

ТВ Центр 24 апреля 2018
Фото: ТВ Центр
Стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135U провел многочасовой разведывательный полет у берегов Сирии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
Самолет летал в восточной части Средиземного моря и приближался к побережью Сирии, где, в частности, располагается российская военно-морская база в порту Тартус. Разведчик вылетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит. Самолет курсировал у берегов Сирии, Ливана и Израиля около четырех часов.
Как сообщила ранее пресс-служба Черноморского флота, в настоящее время в Средиземном море проводят учения две корабельные группы в составе фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также сторожевых кораблей «Пытливый» и «Сметливый».
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