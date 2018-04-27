Обзор инопрессы. Российский самолет, которого «следует бояться НАТО» 

Американское издание The National Interest представляет российский самолет, которого, по мнению автора статьи, следует бояться НАТО. Су-35 (или Flanker-E по терминологии НАТО) — наверное, лучший истребитель всех времен. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и представляет собой вершину конструкции истребителя четвертого поколения.
Су-35 имеет непревзойденную маневренность, мощную электронику и вооружение, что позволило превзойти F-15 Eagle, Eurofighter и Rafale. Однако его эффективность против американских стелс-истребителей пятого поколения F-22 и F-35 пока остается под вопросом, полагает издание.
* * *
Россия и Сирия привезли в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) несколько гражданских лиц из Восточной Гуты, сообщает Reuters. Их физическое состояние должно было опровергнуть западные обвинения о проведении химической атаки в пригороде Дамаска.
Британия расценила эту инициативу как рекламную акцию, добавив, что союзники, в том числе Франция и США, не приняли участие в этом мероприятии, проходившем за закрытыми дверями. Представитель Франции в ОЗХО назвал приглашение сирийцев неприличным.
* * *
Доктор наук и полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос предлагает Парижу стать посредником в урегулировании кризисных ситуаций в Сирии, на Украине и по ядерной сделке с Ираном. В большой статье для издания Le Point она подробно описывает порядок необходимых действий. По ее мнению, необходимо предпринять дипломатические усилия, чтобы сблизить позиции Дональда Трампа, Владимира Путина и Хасана Роухани.
В частности, эксперт предлагает помочь российскому президенту найти место в новой большой игре, которая разворачивается на Ближнем Востоке. Путин в Сирии чувствует себя уверенно с военной точки зрения, однако концентрация различных исламистских боевиков в провинции Идлиб при поддержке Запада может положить конец российскому влиянию, предупреждает автор.