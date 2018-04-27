Обзор инопрессы. Российский самолет, которого «следует бояться НАТО»

Американское издание The National Interest представляет российский самолет, которого, по мнению автора статьи, следует бояться НАТО . Су-35 (или Flanker-E по терминологии НАТО) — наверное, лучший истребитель всех времен. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и представляет собой вершину конструкции истребителя четвертого поколения.

Су-35 имеет непревзойденную маневренность, мощную электронику и вооружение, что позволило превзойти F-15 Eagle, Eurofighter и Rafale. Однако его эффективность против американских стелс-истребителей пятого поколения F-22 и F-35 пока остается под вопросом, полагает издание.

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Британия расценила эту инициативу как рекламную акцию, добавив, что союзники, в том числе Франция США , не приняли участие в этом мероприятии, проходившем за закрытыми дверями. Представитель Франции в ОЗХО назвал приглашение сирийцев неприличным.

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Владимира Путина и Хасана Роухани. Доктор наук и полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос предлагает Парижу стать посредником в урегулировании кризисных ситуаций в Сирии, на Украине и по ядерной сделке с Ираном . В большой статье для издания Le Point она подробно описывает порядок необходимых действий. По ее мнению, необходимо предпринять дипломатические усилия, чтобы сблизить позиции Дональда Трампа