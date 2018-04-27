Чем насолил американцам в Сирии «неопознанный противник»

«Из-за действий нашего неопознанного противника сегодня наши военные в Сирии находятся в самой агрессивной электромагнитной среде на планете», — подчеркнул американский генерал.

Понятно, что под таким противником подразумевается Россия , активно использующая в САР средства РЭБ. На что способны российские комплексы РЭБ и почему их так боятся американцы?

Глава командования по спецоперациям вооруженных сил США генерал Раймонд Томас на закрытом симпозиуме GEOINT 2018 пожаловался, что «противники» глушат системы американских самолетов в Сирии. Он не конкретизировал, каких «противников» имеет в виду, но назвал нынешнюю ситуацию с радиоэлектронной борьбой «самой агрессивной в мире». Впрочем издание Drive, цитировавшее генерала, выразило уверенность, что речь идет о России.

«Они испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши (самолеты огневой поддержки) АС-130», — добавил Раймонд Томас.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал о том, Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США. Российские военные якобы начали создавать помехи для американских беспилотников «после серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте».

«На самом деле сказалась привычка американцев воевать со слабым противником. После 1991 года США вели все свои боевые конфликты против государств, чьи РЭБ были очень слабы или вовсе не использовались», — рассказал он газете ВЗГЛЯД.

По оценке Леонкова, сейчас США явно уступают России по эффективности средств РЭБ, в первую очередь по той причине, что американцы сами перестали уделять этим технологиям должное внимание. Еще в 1990-е годы во время первой войны в Персидском заливе, американцы усиленно применяли средства РЭБ, так как тогда иракская армия была достаточно развитой, и надо было не позволить средствам ПВО и разведки обнаружить скопление американских войск на главном направлении удара, напомнил эксперт.

Но потом они расслабились и с тех пор разработали лишь один эффективный комплекс РЭБ на базе самолетов F-18 для прикрытия авиационной группировки, указал Леонков.

«Россия же не стояла на месте. И теперь американцы, когда наблюдали за нашими комплексами РЭБ, признали, что они являются одними из лучших в мире», — добавил он.

«Особенность американских средств связи в том, что она работает в К-диапазоне. Мы отлично знаем этот диапазон, поэтому именно в этом диапазоне были настроены комплексы РЭБ, которые могли глушить сигнал и перехватывать все переговоры», — подчеркнул Леонков.

Кроме того, американцы в Сирии в основном используют РЭБ воздушного базирования, а у России там развернуты и наземные комплексы.

«Наземные комплексы всегда будут мощнее и сильнее воздушных в силу энергетических возможностей», — говорит собеседник.

Об этом еще давно говорил и бывший начальник управления РЭБ сухопутных войск США Лори Бакхут:

«Наша самая серьезная проблема заключается в том, что мы уже несколько десятилетий не воевали в условиях подавления связи, поэтому мы не умеем так воевать. У нас нет не только тактики, техники действий и порядка их выполнения, но даже и подготовки к ведению боевых действий в условиях отсутствия связи».

Совете Федерации после заявлений генерала Томаса отметили, что Москва не имеет отношения к выводу из строя радиоэлектронных систем американских самолетов в Сирии.

«Не знаю, кого они имеют в виду под противниками, но Россия к этому никак не причастна, эти претензии не обоснованы», — заявил РИА «Новости» первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Однако то, что Москва отрицает причастность к воздействию на американскую военную технику, отнюдь не значит, что Россия вообще не использует в средства РЭБ в Сирии. В частности, для отражения недавнего налета беспилотников, пытавшихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим наряду с зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» активно применялась РЭБ. По информации источника «Известий» в Главном оперативном управлении (ГОУ) Генштаба, после обнаружения опасности на расстоянии около 10 км комплекс РЭБ заглушил сигнал GPS в определенном районе и вывел из строя систему навигации и управления дронов.

Высокую эффективность российских средств РЭБ в отражении атаки дронов увидел британский эксперт по российским вооруженным силам Роджер МакДермотт. Он убежден, что Россия максимизировала возможности электронной борьбы, добившись впечатляющих результатов. По его словам, в отличие от НАТО , Россия интегрировала между собой командования войсками, связи, разведки, космоса, средств кибернетической и электронной войны.

В начале января 13 беспилотников с самодельными бомбами атаковали авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе, и семь из них были уничтожены комплексами «Панцирь-С», а еще шесть перехватили подразделения РЭБ. Некоторые эксперты также предполагали, что в ходе недавнего ракетного удара США по Сирии для перехвата части крылатых ракет также использовались средства радиоподавления, в связи с чем многие ракеты просто не достигли цели. В то же время некоторые военные эксперты ставили это под сомнение, учитывая сложность радиоподавления систем тех же «Томагавков».

Какие именно средства РЭБ Россия использует в Сирии? Подробных сведений об этом в открытой печати нет из-за повышенного режима секретности вокруг этой темы. Однако в прессу неоднократно попадала обрывочная информация, в том числе благодаря активности сирийских блогеров, которые неоднократно фотографировали образцы российских вооружений. Так, сообщалось о переброске в Хмеймим наземных комплексов радиоэлектронного подавления «Красуха» и вертолетов Ми-8 с комплексами активных помех «Рычаг-АВ». В конце марта Минобороны России перебросило в Сирию новейшие вертолеты РЭБ Ми-8 МТПР-1.

О самих средствах РЭБ тоже известно немного. «Красуха» выпускается серийно с 2011 года. Создано несколько модификаций. Наиболее мощный вариант — «Красуха-4» — «глушит» бортовые авиационные радары, в том числе на беспилотниках и крылатых ракетах. А «убийца электроники» «Рычаг-АВ» относится к новейшим разработкам и поступил на вооружение только в 2016 году. Он выводит из строя не только навигационные приборы самолетов, но и беспилотников, а также крылатых ракет.

По оценке некоторых наблюдателей, в Сирии применялся разведывательный комплекс РЭБ «Москва-1», предназначенный для обнаружения и сопровождения в радиусе 400 километров воздушных источников излучения в различных радиочастотных диапазонах.

Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, средствами РЭБ оборудованы задействованные в Сирии самолеты Су различных модификаций. В частности, это знаменитый мифами о подавлении систем американского эсминца «Дональд Кук» комплекс «Хибины», предназначенный для создания помех радиоэлектронным средствам. Как отмечали эксперты, на самом деле мощность этого комплекса весьма ограничена и ее недостаточно для «оглушения» американских эсминцев.

Что же тогда действительно может РЭБ? Военный эксперт Дмитрий Дрозденко в интервью RT отмечал, что такие средства заглушают каналы коммуникаций, и на частотах, используемых американскими военными для обмена информацией, возникают помехи. «В результате информация не поступает между центрами управления и боевыми единицами, фактически вооруженные силы оказываются ослепленными. Если радарная установка ведет поиск цели и отслеживает пространство вокруг себя, то она видит не только истинные цели, но и большое количество ложных», — пояснил он.

Алексей Ленков подчеркнул, что все системы РЭБ работают по одному принципу: выполняют задачи разведки, то есть определяют частоты, режимы работ средств связи и навигации, их местонахождение. После этого сигнал начинают глушить.

«Мощность этих сигналов больше, чем у приемо-передающих устройств и поэтому осуществляется надежное глушение средств связи, разведки и навигации», — пояснил эксперт.

Как указал американский генерал Томас, для воздействия РЭБ очень уязвим самолет АС-130. Lockheed AC-130 — это летающая батарея непосредственной поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя, основанная на транспортном самолёте C-130 и оснащенная несколькими артиллерийскими орудиями. Этот самолет очень зависим от поддержки союзных сил, и если блокировать ему каналы связи, то в ночное время он не сможет идентифицировать цели, а в дневное отличить чужих от своих. А это значит, что если он и сможет атаковать, то будет высок риск риск удара по союзным силам.

Более того, по мнению генерала, есть опасность воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы даже на самолет РЭБ EC-130H Compass Call. Одной из задач EC-130H является обнаружение подавителей противника и передача данных о них союзникам для нанесения удара. Однако средства РЭБ противника способны взломать его, чтобы через него навести американские войска на удар по своим.

Блокирование с помощью РЭБ сигналов передатчиков и приемников GPS может сделать невозможной для самолетов и боевых кораблей не только атаку целей, но даже создать проблемы с навигацией, подчеркнул американец. Кроме того, радиоэлектронными средствами возможно прервать связи операторов с беспилотниками, что приводит к их потере.

Генерал Томас отдельно подчеркнул, что сейчас Россия не использует РЭБ в Сирии на полную мощность, а если начнет, то США потеряют в регионе всю связь. Бывший начальник управления РЭБ сухопутных войск США Лори Бакхут и вовсе отметил, что США не обладают столь обширными возможностями РЭБ, какими обладает Россия.

«У нас очень хорошая радиоразведка, и мы можем прослушивать все и вся, но мы не обладаем и одной десятой их возможностей по выведению аппаратуры из строя», — заявил он.

Откуда у американских генералов такая самокритика и хвалебные нотки в адрес российских систем? Это вполне может быть нацелено, например, на попытки выбить дополнительные средства в военный бюджет, слушания в сенате по которому, к слову, проходят как раз в четверг.