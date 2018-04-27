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Опубликовано видео убийства главы непризнанного правительства Йемена
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Опубликовано видео убийства главы непризнанного правительства Йемена 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Телеканал Al Arabia опубликовал видеозапись авиаудара ВВС Саудовской Аравии по автомобилю главы Высшего политического совета Йемена и лидера движения «Ансар Алла» Салеха ас-Сама.
На кадрах показан пуск двух ракет. Первая попала в автомобиль, после чего вторая машина остановилась, из нее выбежали люди. После этого в них была запущена вторая ракета.
О гибели ас-Самада стало известно 23 апреля. Духовный лидер движения «Ансар Алла», контролирующего северную часть Йемена, Абдель Малик аль-Хуси пообещал наказать причастных к гибели главы Высшего политического совета. Он возложил ответственность за авианалет на США и Саудовскую Аравию.
Салех Али аль-Самад занимал пост председателя Высшего политического совета с августа 2016 года, с тех пор фактически руководил государством. В начале апреля он пообещал Саудовской Аравии «год, полный баллистических ракет».
В стране с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд-Раббу Мансуру Хади.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.
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