Опубликовано видео убийства главы непризнанного правительства Йемена

На кадрах показан пуск двух ракет. Первая попала в автомобиль, после чего вторая машина остановилась, из нее выбежали люди. После этого в них была запущена вторая ракета.

О гибели ас-Самада стало известно 23 апреля. Духовный лидер движения «Ансар Алла», контролирующего северную часть Йемена, Абдель Малик аль-Хуси пообещал наказать причастных к гибели главы Высшего политического совета. Он возложил ответственность за авианалет на США и Саудовскую Аравию.

Салех Али аль-Самад занимал пост председателя Высшего политического совета с августа 2016 года, с тех пор фактически руководил государством. В начале апреля он пообещал Саудовской Аравии «год, полный баллистических ракет».

В стране с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд-Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.