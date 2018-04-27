В ООН заявили, что ситуация в секторе Газа может взорваться в любой момент

ООН , 27 апреля. / ТАСС /. Перспектив мирного урегулирования палестино-израильского конфликта в настоящий момент не просматривается, а ситуация в секторе Газа может взорваться в любой момент. Об этом заявил в четверг специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов на заседании Совета Безопасности. Он дал неутешительную оценку ситуации в регионе, призвав стороны всех конфликтов и кризисов отступить от «края пропасти».

По его словам, происходящее на Ближнем Востоке «оказывает непосредственное воздействие на остальной мир». «Внешнее вмешательство превращает внутренние конфликты в региональные войны. В Сирии мы видим противостояние между армиями нескольких стран, их марионетками, различными вооруженными группами, ополчениями, иностранными боевиками и множеством террористических организаций», — сказал он, отметив также конфликт в Йемене , где наблюдается «самое худшее гуманитарное бедствие нашего времени».

"Старые раны продолжают кровоточить и становятся все глубже, угрожая разгоранием еще одной войны. Палестино-израильский конфликт продолжается без перспектив политического урегулирования и Газа вот-вот взорвется", — предупредил Младенов.

Он выразил серьезную обеспокоенность происходящим в анклаве, на границе которого с Израилем в последние недели проходят акции протестов палестинцев, приводящие к столкновениям с силами безопасности еврейского государства. Как заявил спецкоординатор ООН, «Газа рассыпается на части» в результате «взрывоопасного сочетания» отрицательных гуманитарных и политических факторов, а также отсутствия безопасности. «Если вспыхнет еще один конфликт между [палестинским движением] ХАМАС и Израилем, то он будет иметь опустошительные последствия для палестинцев в Газе . Это может подорвать относительную стабильность Западного берега [реки Иордан] и иметь последствия для Израиля и региона», — предположил эмиссар.

По его словам, в нынешней накаленной атмосфере «опасность просчетов нарастает, угрожая еще более сильным пожаром, в то время как насилие перетекает через границы». «В этой крайне напряженной и опасной ситуации, будь то в Сирии, Йемене или Газе, ключевым становится одно слово — деэскалация. Военная деэскалация, деэскалация подстрекательской и провокационной политической риторики. Все на Ближнем Востоке должны сделать шаг назад и отступить от края пропасти. У конфликтов, охвативших регион, нет военного решения», — заявил Младенов.