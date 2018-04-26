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Специальный координатор ООН по мирному процессу на Среднем Востоке предупредил Совбез о возможности новой войны в Газе
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Специальный координатор ООН по мирному процессу на Среднем Востоке предупредил Совбез о возможности новой войны в Газе 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
ООН, 26 апреля /Синьхуа/ — Специальный координатор ООН по мирному процессу на Среднем Востоке Николай Младенов сегодня предупредил об опасности возникновения новой войны в секторе Газа на фоне продолжающихся несколько недель столкновений на границе с Израилем.
"Взрывоопасное сочетание ситуации, связанной с безопасностью, негативными гуманитарными факторами и политическим тупиком делает из Газы пороховую бочку. Несмотря на трагические события в остальных частях региона, мы должны сделать все возможное для предотвращения еще одной войны в Газе", — сказал Н. Младенов в Совбезе ООН.
За последние 4 недели сотни тысяч палестинцев в Газе собираются на границе с Израилем для проведения протестных демонстраций «Великий марш возвращения». Ожидается, что демонстрации продлятся до 14 мая — дня независимости Израиля, и могут распространиться на весь Западный берег и за его пределы, отметил Н. Младенов.
"Если между ХАМАС и Израилем произойдет еще один конфликт, это будет иметь катастрофические последствия для палестинцев в Газе. Это нарушит относительную стабильность на Западном берегу и отразится на ситуации в Израиле и регионе в целом", — заявил он. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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