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Источник: в Йемене убит один из командиров «Аль-Каиды»*
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Источник: в Йемене убит один из командиров «Аль-Каиды»* 

РИА Новости 1 час назад
САНА, 26 апр — РИА Новости. Один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Йемене ликвидирован ударом с беспилотного летательного аппарата, сообщил в четверг РИА Новости источник в провинции Шабва.
"Беспилотник, предположительно, американский, убил командира «Аль-Каиды»* Насера Хусейна Бамдуха аль-Бубакри аль-Ауляки, когда он находился в долине Рафд муниципалитета ас-Саид на юго-востоке Йемена", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, террорист аль-Ауляки являлся «одним из наиболее известных командиров „Аль-Каиды“* в провинции Шабва.
* Запрещенная в России террористическая организация
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