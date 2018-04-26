Источник: в Йемене убит один из командиров «Аль-Каиды»*

"Беспилотник, предположительно, американский, убил командира «Аль-Каиды»* Насера Хусейна Бамдуха аль-Бубакри аль-Ауляки, когда он находился в долине Рафд муниципалитета ас-Саид на юго-востоке Йемена", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, террорист аль-Ауляки являлся «одним из наиболее известных командиров „Аль-Каиды“* в провинции Шабва.

* Запрещенная в России террористическая организация