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Помпео первыми посетит Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию
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Помпео первыми посетит Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Суть Событий
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, утвержденный в четверг на этот пост, совершит 26-30 апреля первые визиты в качестве главы американской дипломатии в Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию.
"Госсекретарь США Майк Помпео отправится в Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман. Госсекретарь с нетерпением ожидает встречи с ключевыми союзниками и партнерами во время своей первой официальной поездки в качестве государственного секретаря", — говорится в сообщении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, Помпео посетит Брюссель 26-27 апреля, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО, в ходе которого стороны обсудят подготовку к июльской встрече глав государств и правительств стран Альянса на высшем уровне.
До утверждения Помпео от США во встрече министров планировал принять участие исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан.
"Затем секретарь посетит Ближний Восток, где встретится с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и Иордании для обсуждения важнейших региональных и двусторонних вопросов", — отмечается в заявлении Науэрт.
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