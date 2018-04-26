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ФСБ: все участники выявленных 21-24 апреля террористических ячеек общались через Telegram
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ФСБ: все участники выявленных 21-24 апреля террористических ячеек общались через Telegram 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Все участники выявленных за эту неделю бандгрупп и террористических структур общались и получали указания через Telegram. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Руководство деятельностью всех нейтрализованных в период с 21 по 24 апреля ячеек запрещенных в Российской Федерации террористических организаций со стороны находящихся в Сирии главарей, планирование и подготовка диверсионно-террористических акций, а также активная пропаганда идеологии терроризма осуществлялось через мессенджер Telegram", — сообщили в ЦОС ФСБ.
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