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Израиль призвал доработать соглашение по ядерной программе Ирана
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Израиль призвал доработать соглашение по ядерной программе Ирана 

Говорит Москва 1 час назад
«Если мы оставим это соглашение без изменений, через 7-8 лет иранцы будут обладать ядерным потенциалом», — сказал представитель Израиля, передаёт РИА Новости.
Ранее Эммануэль Макрон после встречи с Дональдом Трампом заявил о намерении работать над новым соглашением. Документ предполагает блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы и создание условий для политической стабильности в регионе. Нынешняя редакция сделки по иранскому атому действует с лета 2015 года.
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