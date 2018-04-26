Израиль призвал доработать соглашение по ядерной программе Ирана 

«Если мы оставим это соглашение без изменений, через 7-8 лет иранцы будут обладать ядерным потенциалом», — сказал представитель Израиля, передаёт РИА Новости.
Ранее Эммануэль Макрон после встречи с Дональдом Трампом заявил о намерении работать над новым соглашением. Документ предполагает блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы и создание условий для политической стабильности в регионе. Нынешняя редакция сделки по иранскому атому действует с лета 2015 года.