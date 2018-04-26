Мэттис не исключил вероятность эскалации напряженности между Ираном и Израилем

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США , он ответил утвердительно на соответствующий вопрос одного из сенаторов. «Отвечая кратко: да, такой риск существует. Я могу предположить, как это начнется, но я не уверен, когда и где. Вероятнее всего, в Сирии , где Иран продолжает осуществлять свою злонамеренную деятельность через марионеток — группировку »Хезболлах" . Я могу представить, что, если этот конфликт вспыхнет, то он превратится в нечто большее", — сказал Мэттис.

Как заявил в опубликованном в четверг интервью базирующемуся в Лондоне саудовскому изданию Elaph министр обороны Израиля Авигдор Либерман , «если Иран нападет на Тель-Авив, в таком случае Израиль не задумываясь ударит по Тегерану и уничтожит все иранские военные объекты, которые угрожают ему в Сирии». «Мы не потерпим иранского присутствия там», — добавил он.

Эти высказывания Либермана прозвучали на фоне сделанных во вторник секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана адмиралом Али Шамхани заявлений о том, что Тегеран «накажет Израиль» в ответ на воздушный удар 9 апреля по авиабазе Т-4 в Сирии, в результате которого погибли несколько иранских военных советников.