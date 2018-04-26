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Российские авиапроизводители обновят турецкий парк самолётов
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Российские авиапроизводители обновят турецкий парк самолётов 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Российские авиапроизводители могут поставить Турции 2 тысячи авиалайнеров Sukhoi Superjet взамен устаревших турбовинтовых пассажирских самолётов. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, выступая в турецком городе Белеке на международной конференции «Турецко-российские отношения в эпоху подъёма Евразии».
По его словам, уже заключён контракт на поставку 100 таких машин, турецкие инвесторы готовы вложить в их производство около 2 миллиардов долларов. В целом, по словам заместителя министра, заключено более 150 контрактов по сотрудничеству с турецкими фирмами в сфере высоких технологий.
Sukhoi Superjet — первый пассажирский самолёт, разработанный ОКБ Сухого, которое ранее занималось разработкой и производством исключительно военной техники, в первую очередь — тяжёлых истребителей.
На самолёте установлено большое количество импортных комплектующих, их доля достигает 77 процентов (из них 34 процента приходится на двигатели производства PowerJet).
Superjet является среднемагистральным воздушным судном и способен перевозить до 100 человек на расстояние до 4,5 тысячи километров.
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