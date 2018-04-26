Российские авиапроизводители обновят турецкий парк самолётов

Российские авиапроизводители могут поставить Турции 2 тысячи авиалайнеров Sukhoi Superjet взамен устаревших турбовинтовых пассажирских самолётов. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров , выступая в турецком городе Белеке на международной конференции «Турецко-российские отношения в эпоху подъёма Евразии».

По его словам, уже заключён контракт на поставку 100 таких машин, турецкие инвесторы готовы вложить в их производство около 2 миллиардов долларов. В целом, по словам заместителя министра, заключено более 150 контрактов по сотрудничеству с турецкими фирмами в сфере высоких технологий.

Sukhoi Superjet — первый пассажирский самолёт, разработанный ОКБ Сухого , которое ранее занималось разработкой и производством исключительно военной техники, в первую очередь — тяжёлых истребителей.

На самолёте установлено большое количество импортных комплектующих, их доля достигает 77 процентов (из них 34 процента приходится на двигатели производства PowerJet).

Superjet является среднемагистральным воздушным судном и способен перевозить до 100 человек на расстояние до 4,5 тысячи километров.