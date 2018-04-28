На пути к Астане: встреча глав МИД России, Ирана и Турции 

В Москве 28 апреля пройдет встреча глав МИД России, Ирана и Турции. Будет обсуждаться подготовка к девятому раунду переговоров по Сирии в Астане, который запланирован на середину мая.
На днях спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в эфире BBC заявил, что астанинский процесс достиг пределов своих возможностей. Правда, как заметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, «несколько дней назад господин де Мистура находился в Москве и давал абсолютно иные оценки астанинскому процессу, что вызывает удивление». Впрочем, результатов астанинский процесс пока, действительно не дал, говорит руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко:
Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций «Астанинский процесс идет давно, а что мы с этого имеем? У нас своего рода продолжение этого процесса было в Сочи, ну и что мы получили? Думаю, что и Женева, и Астана, и Сочи — к этому нужно относиться сдержанно. Сам факт того, что об этом говорят, это замечательно, но главная цель — начать какие-то переговоры. Однако к этим к переговорам, по-моему, даже никто не приступал. Идут разговоры, приезжает оппозиция, та, которая удобна организаторам Астаны или Сочи, или той же Женевы, но воз и ныне там».
Скорее всего, астанинский формат ждут изменения, отмечает старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сотников.
Владимир Сотников ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН «Есть разница, ведь те оппозиционеры, которые участвуют в астанинском диалоге, могут быть не представлены в Женеве, и наоборот. Расширить такой список — это одна из таких инициатив. Во-вторых, перезапустить процесс, чтобы уже на основе того, что законное правительство Сирии контролирует почти 85% территории страны или даже больше, процесс мирного диалога должен быть запущен, несмотря даже на такие неприятные моменты, как ракетный удар наших западных партнеров, чтобы процесс не был повернут вспять».
В Астане прошло уже восемь раундов переговоров. Главным решением стало создание зон деэскалации в Сирии.