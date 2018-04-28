На пути к Астане: встреча глав МИД России, Ирана и Турции

На днях спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в эфире BBC заявил, что астанинский процесс достиг пределов своих возможностей. Правда, как заметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова , «несколько дней назад господин де Мистура находился в Москве и давал абсолютно иные оценки астанинскому процессу, что вызывает удивление». Впрочем, результатов астанинский процесс пока, действительно не дал, говорит руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко

Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций «Астанинский процесс идет давно, а что мы с этого имеем? У нас своего рода продолжение этого процесса было в Сочи , ну и что мы получили? Думаю, что и Женева, и Астана, и Сочи — к этому нужно относиться сдержанно. Сам факт того, что об этом говорят, это замечательно, но главная цель — начать какие-то переговоры. Однако к этим к переговорам, по-моему, даже никто не приступал. Идут разговоры, приезжает оппозиция, та, которая удобна организаторам Астаны или Сочи, или той же Женевы, но воз и ныне там».

Владимир Сотников ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН «Есть разница, ведь те оппозиционеры, которые участвуют в астанинском диалоге, могут быть не представлены в Женеве, и наоборот. Расширить такой список — это одна из таких инициатив. Во-вторых, перезапустить процесс, чтобы уже на основе того, что законное правительство Сирии контролирует почти 85% территории страны или даже больше, процесс мирного диалога должен быть запущен, несмотря даже на такие неприятные моменты, как ракетный удар наших западных партнеров, чтобы процесс не был повернут вспять».

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров. Главным решением стало создание зон деэскалации в Сирии.