Палестина надеется, что ООН и МУС расследуют события на границе Газы

РАМАЛЛАХ, 26 апр — РИА Новости Палестина рассчитывает, что ООН и Международный уголовный суд (МУС) будут заниматься расследованием ситуации на границе сектора Газа с Израилем , заявил РИА Новости министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

Ранее прокурор МУС Фату Бенсуда призвала участников столкновений на границе Израиля и сектора Газа прекратить кровопролитие и предупредила, что насилие по отношению к мирным жителям может быть приравнено к преступлению.

"Совершенно очевидно, что международное сообщество назвало то, что происходило на границе, чрезмерным применением силы со стороны Израиля. Это действительно требует расследования и осуждения ситуации", — заявил аль-Малики.

"Очень важно, чтобы она (прокурор МУС — ред.) продолжала изучение этого вопроса и чтобы генеральный секретарь ООН продолжал призывать к расследованию этой ситуации", — добавил он.

По словам главы МИД, Палестина ежемесячно посылает в МУС и офис прокурора отчет о действиях Израиля на границе с сектором Газа.

"Конечно, мы будем более чем готовы предоставить ей любую информацию или документацию, которые ей понадобятся", — добавил аль-Малики.

Кроме того, министр добавил, что Палестина не опасается, что в отношении страны будет проведено расследование, чтобы выяснить, было ли совершено насилие в Газе . По словам аль-Малики, он «сомневается», что насилие имело место.

Палестинцы с конца марта проводят протестные акции вдоль границ сектора Газа с Израилем и планируют кульминацию выступлений под общим названием «Великий марш возвращения» на день Накбы. В столкновениях с израильскими военными, которые приобретают наиболее ожесточенный характер по пятницам, погибли четыре десятка участников волнений, сотни получили ранения.