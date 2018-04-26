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Палестина проведет демонстрации в день переноса посольства США в Иерусалим
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Палестина проведет демонстрации в день переноса посольства США в Иерусалим 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РАМАЛЛАХ, 26 апр — РИА Новости. Палестинцы проведут мирные протесты и демонстрации в день независимости Израиля 14 мая, когда США планируют открыть в Иерусалиме свое посольство, заявил РИА Новости министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
Ранее министр экологии, по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что израильские власти ожидают массовых палестинских протестов, которые могут возникнуть в связи с переносом американского посольства в Иерусалим.
"Они (протесты) начнутся 14 мая и продолжатся дальше. Будут ли они ненасильственными и мирными? Безусловно!", — заявил Рияд аль-Малики.
По словам представителя МИД Палестины, протесты будут мирными, так как Палестина «не собирается давать никаких поводов Израилю для продолжения использования огнестрельного оружия против палестинцев».
"Да, они должны ожидать от нас демонстраций, и мы проследим за тем, чтобы эти демонстрации прошли не только в Газе, но и на Западном берегу", — добавил аль-Малики.
США решили приурочить открытие дипмиссии в городе, чья принадлежность составляет один из стержневых аспектов ближневосточного конфликта, к 70-летию образования Израиля по григорианскому календарю — 14 мая 2018 года. Для палестинцев и многих израильских арабов это канун дня Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
Палестинцы с конца марта проводят протестные акции вдоль границ сектора Газа с Израилем и планируют кульминацию выступлений под общим названием «Великий марш возвращения» на день Накбы. В столкновениях с израильскими военными, которые приобретают наиболее ожесточенный характер по пятницам, уже погибли четыре десятка участников волнений, сотни получили ранения.
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