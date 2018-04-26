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Палестина не допустит избрания Израиля в СБ ООН, заявил глава МИД страны
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Палестина не допустит избрания Израиля в СБ ООН, заявил глава МИД страны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РАМАЛЛАХ, 26 апр — РИА Новости. Палестинцы полны решимости заблокировать заявку Израиля на место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН и уверены, что располагают необходимой для этого международной поддержкой, сказал РИА Новости глава палестинского МИД Рияд аль-Малики.
По его словам, несмотря на отсутствие у нее самой полноценного мандата в организации, Палестина ведет дипломатическую кампанию, чтобы обеспечить желаемые результаты выборов, которые назначены на июнь.
"Мы победим Израиль на голосовании в июне и не допустим, чтобы он когда-либо стал непостоянным членом Совбеза. Он этого не заслуживает. Израиль нарушил все резолюции СБ ООН и отказывается их выполнять", — сказал собеседник агентства.
"Эту позицию разделяют многие страны по всему миру… Конечно, мы не являемся полноправным членом ООН, но у нас достаточно влияния, чтобы не допустить избрания Израиля", — добавил он.
Палестина с декабря 2012 года обладает статусом государства-наблюдателя при организации, который им присвоила Генассамблея ООН. Для полноценного членства ей требуется санкция Совета Безопасности, однако США готовы использовать по этому вопросу право вето.
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