Изменение формата операции в Донбассе усугубит ситуацию, считают в ЛНР

ЛУГАНСК , 26 апр — РИА Новости . Изменение формата военной операции в Донбассе усугубит ситуацию на линии соприкосновения, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что «антитеррористическая» операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит операция объединенных сил. Таким образом, руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. В четверг министерство обороны Украины заявило об обострении ситуации в Донбассе из-за увеличения обстрелов позиций украинских силовиков.

"Как мы заявляли ранее, изменение формата «АТО» (антитеррористической операции, — ред.) на «ООС» (Операцию объединенных сил, — ред.), это попытка легализации преступлений украинской власти на Донбассе, а также нарушение минских соглашений", — заявил Марочко.

Он уточнил, что командующий новой военной операцией Сергей Наев «открытым текстом говорит, что он будет отдавать приказы на открытие огня и применять запрещенную артиллерию». Представитель Народной милиции уточнил, что сделать это, не нарушая минских договоренностей, невозможно.

"На наш взгляд, безнаказанность действий Украины с молчаливого согласия ряда западных государств порождают новые преступления украинской власти на Донбассе, а также ведет к усугублению ситуации в регионе", — сказал Марочко.

В начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену «антитеррористической» операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что «антитеррористическая» операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил. По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных «антитеррористических операций».