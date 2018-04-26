Заместитель губернатора восточной провинции Логар убит при нападении талибов

Кабул , 26 апреля / Синьхуа / — В четверг заместитель губернатора восточной провинции Логар был убит в результате нападения талибов , об этом сообщили местные СМИ.

"Сегодня во второй половине дня боевики движения «Талибан» устроили засаду на автомобиль заместителя губернатора провинции Логар Камарудина Шафи, чиновник погиб на месте, и еще четверо получили ранения", — об этом сообщил телеканал Толо.

Боевики «Талибана», которые начали в среду так называемое ежегодное весеннее наступление, пока не прокомментировали данную информацию. —0—