Заместитель губернатора восточной провинции Логар убит при нападении талибов 

Кабул, 26 апреля /Синьхуа/ — В четверг заместитель губернатора восточной провинции Логар был убит в результате нападения талибов, об этом сообщили местные СМИ.
"Сегодня во второй половине дня боевики движения «Талибан» устроили засаду на автомобиль заместителя губернатора провинции Логар Камарудина Шафи, чиновник погиб на месте, и еще четверо получили ранения", — об этом сообщил телеканал Толо.
Боевики «Талибана», которые начали в среду так называемое ежегодное весеннее наступление, пока не прокомментировали данную информацию. —0—