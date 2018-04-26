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Заместитель губернатора восточной провинции Логар убит при нападении талибов
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Заместитель губернатора восточной провинции Логар убит при нападении талибов 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Кабул, 26 апреля /Синьхуа/ — В четверг заместитель губернатора восточной провинции Логар был убит в результате нападения талибов, об этом сообщили местные СМИ.
"Сегодня во второй половине дня боевики движения «Талибан» устроили засаду на автомобиль заместителя губернатора провинции Логар Камарудина Шафи, чиновник погиб на месте, и еще четверо получили ранения", — об этом сообщил телеканал Толо.
Боевики «Талибана», которые начали в среду так называемое ежегодное весеннее наступление, пока не прокомментировали данную информацию. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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