«Вертолеты России» и турецкая Kaan Air подписали соглашение на поставку трех Ка-32А11BC 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») и турецкая Kaan Air подписали соглашение на поставку трех Ка-32А11BC на международном авиасалоне Eurasia Airshow, который проходит в Анталье, сообщили в пресс-службе холдинга.
"Согласно документу, поставка всех трех вертолетов будет осуществлена в 2018 году. Планируется, что данные машины будут использоваться для выполнения противопожарных операций", — сообщили в холдинге.
"Подписанное сегодня соглашение открывает для «Вертолетов России» новый сегмент рынка — это будет первая поставка гражданской вертолетной техники в Турцию, и я уверен, что не последняя. Ка-32А11BC отлично зарекомендовал себя в борьбе с пожарами по всему миру, и мы готовы обеспечить его успешную эксплуатацию и в Турции", — процитировали в пресс-службе генерального директора холдинга Андрея Богинского.
По информации компании, в настоящее время в Турции эксплуатируется 19 российских вертолетов типа Ми-17, все они стоят на вооружении турецкой жандармерии.
Ка-32А11ВС — средний многоцелевой вертолет с соосной схемой несущих винтов, предназначенный для пожаротушения, поисково-спасательных задач, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.
Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах. Вертолет выпускается на Кумертауском авиационном производственном предприятии.