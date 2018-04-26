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Комплекс ПВО «Тор-М2» впервые заметили в Сирии
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Комплекс ПВО «Тор-М2» впервые заметили в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
В Сирии впервые показали находящуюся на боевой позиции на аэродроме Хмеймим боевую машину 9А331М зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331М «Тор-М2».
Фотографии боевой машины показал блогер ecoross1 в своем LiveJournal.
Ранее информация о наличии в составе российской группировки в Сирии ЗРК семейства «Тор» отсутствовала, пишет блог bmpd.
Боевая машина 9А331М способна самостоятельно обнаруживать, сопровождать и сбивать цели до 15 км по дальности и до 10 км по высоте. Время реакции «Тор-М2» — 4,8 секунды, количество одновременно обстреливаемых целей — четыре. У модификации «Тор-М2» боекомплект увеличен до 16 ракет, боеприпасы отличаются повышенной точностью и расширенной зоной поражения.
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