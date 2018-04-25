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В хранилище «Хим Шиншар» в САР не было отравляющих веществ, заявил Генштаб
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В хранилище «Хим Шиншар» в САР не было отравляющих веществ, заявил Генштаб 

РИА Новости 25 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Отравляющие вещества никогда не содержались в хранилище «Хим Шиншар» провинции Хомс в Сирии, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Второй объект — подземное хранилище «Хим Шиншар» в провинции Хомс. Химическое оружие на данном объекте никогда не разрабатывалось и не хранилось", — сказал он.
Также он добавил, что и в наземном хранилище этого объекта отравляющие вещества никогда не содержались.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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